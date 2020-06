Daniel nous raconte la rencontre entre un ours un polonais alcoolisé

Passé une certaine dose l'alcool ne rend pas super malin. Ça rend pas malin mais ça rend téméraire ! Surtout en Pologne apparemment…

La semaine dernière à Varsovie un jeune visiblement éméché s’est rendu au zoo.

A un moment il trouve que l’ours dans la fosse devant lui le regarde bizarrement.

Vous savez comment ils peuvent être les ours, ils ont souvent ce petit air narquois un peu méprisant, cet air du genre « ouais je suis un ours mais je suis trop cool »

Et ben le gars ça l’a gonflé il est descendu dans la fosse et il a commencé à cogner la bête !

Les gardiens du zoo sont intervenus pour défendre l’ours !

Mais c’est quoi ces ours polonais qui se laissent tabasser par des poivrots !?

Il est passé où l’Ours de nos cauchemars qui décapitait du bucheron d’un seul coup de papatte !

Ils sont trop nases ces ours polonais ! Non mais là c’était un jeune gars qui lui a sauté dessus et il est stressé le bestiau !

Mais ça aurait donné quoi si c’était Depardieu qui l’avait chopé ? Il se serait laissé manger par le comédien…

Ah ben Depardieu tu lui donnes assez de pinard pour accompagner le plat, il bouffe l’ours en entier !

Non c’est plus ce que c’était les ours !

Vous voyez Nagui les animaux ne méritent pas l’attention et la bienveillance que vous leur portez…

Bouffons-les, soyons tous carnivores !