Daniel n'en peut plus de prendre des gants pour dire les choses, il faut être franc !

Y en a marre de tourner autour du pot ! Y en a marre de pas dire les choses… Y en a marre de prendre des pincettes !

On est en 2019 merde faut dire les choses, faut être cash !

Regardez la candidate la République en Marche Nathalie Loiseau, elle dit rien et en plus du bout des lèvres du coup personne l’écoute on dit qu’elle n’a pas de charisme, ça énerve Macron qui lui a envoyé Edouard Philippe pour la booster !

Heureusement que dans ce pays y a des gens qui en ont dans le froc et qui disent les choses !

Hier Pascal Praud dans son émission « L’heure des pros » sur C News, il recevait entre autre Claire Nouvian militante écolo, femme engagée politiquement pour le respect de biodiversité.

Et ben Pascal il est pas d’accord avec elle et tous ceux qui nous alertent quant au réchauffement climatique… Ben il le dit ! Il dit que y a des gens qui pensent qui y a pas de réchauffement climatique et quand Claire Nouvian elle dit qu’elle est pas d’accord ben il se démonte pas Pascal il lui dit qu’elle est « folle » qu’elle est « hystérique »

Alllllllez dans ta face l’écolo ! T’es pas d’accord ? et ben t’as tort !

Mais il a raison Pascal faut dire les choses !

Le dialogue c’est une perte de temps ! Faut dire les choses faut être cash.

Tient un autre qui en a dans le falzar ! Marcel Campion le roi du « grand 8 ».

Marcel il en peut plus d’Anne Hidalgo du coup il se présente à la mairie de Paris !

Ben quand il a fait son petit meeting la semaine dernière il a dit quoi pour décrire Anne Hidalgo ?

Est ce qu’il a dit de façon molle et consensuelle

« Humm Anne Hidalgo c’est pas une bonne maire de Paris ? »

Non il est cash Marcel il dit les choses, il a dit d’Anne Hidalgo « c’est carrément une salope »

Alllllez dans ta face la socialiste ! Bim je suis cash c’est moi Marcel et Marcel faut pas le faire chier !

Et quand il a parlé de Yann Brossat un des adjoints d’Anne Hidalgo vous croyez qu’il a pris plus de distance ? Nonnnn il a dit « c’est un escroc c’est un petit merdeux »

Alllezzzzzzz dans ta face l’adjoint !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !