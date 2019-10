Le film de Christophe Honoré, "Chambre 212", a inspiré Daniel Morin qui joue avec le temps et sa jeunesse...

Très bizarre, très très bizarre même !

Une info m'a récemment fait tressaillé de surprise. La voilà.

En Russie, un jeune homme souhaite télécharger une appli sur son iPhone. Il se trompe et télécharge une appli gay-friendly. Surpris, il veut se déconnecter mais l'appli l'interpelle en lui envoyant le message suivant : "ne juge pas avant d'avoir essayé". Du coup le gars qui était jusque-là hétéro "essaye" et ma foi il y prend goût, pour au final ne plus aimer que les garçons.

Normalement il devrait être content, grâce à cette appli il semble avoir trouvé sa voie. Eh ben non ! Il attaque en justice Apple pour l'avoir rendu gay ! C'est étrange quand même !

Moi si par erreur je téléchargeais l'appli "valeurs actuelles", jamais il ne me viendrait à l'esprit de poursuivre en justice le journal en l'accusant de m'avoir rendu con ! Et j'irais même plus loin...

Un jour j'ai téléchargé par erreur ou sur les conseils de Nagui, je ne sais plus très bien, l'appli "Jacky et Michel". Et bien j'ai découvert un mode de vie qui m'a considérableemnt éloigné de ma vie de "mâle hétérosexuel monogame à rapport sexuel hebdomadaire !" Je suis devenu apôtre polysexuel hyperactif ! Vais m'en plaindre en poursuivant pénalement Jacky et Michel ?

Non ! Bien au contraire, je les remercie de m'avoir ouvert les yeux !

Une anecdote qui m'amène directement à votre film Christophe Honoré ! Oh mon dieu, quel coup de génie...

