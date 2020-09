Daniel nous livre ce matin les secrets de longévité de Michel Drucker

Alors c’est pas vraiment une surprise mais Michel Drucker va rester sur France Télévisions. C’est Stéphane Sitbon-Gomez le nouveau directeur des programmes qui l’a dit dans une interview donnée au Parisien !

Drucker ne partira donc jamais, le mec ça fait 56 ans qu’il fait de la télé. Il a tout connu Michel, le passage du noir et blanc à la couleur qui a couté leurs carrières à beaucoup, lui il résiste !

Son secret ? Il est bon voilà c’est tout !

Le mec il est bon en noir et blanc, il est bon en couleurs, il est bon en analogique, il est bon en 3D, il est bon en numérique, en haute définition, il est bon en 4K, il est bon bientôt en 8K, c’est un cyborg.

Aujourd’hui il a 107 ans et il est frais comme un dindon !

Avec le Corona Virus Delphine Ernotte la présidente de France Télé pensait que tout naturellement il allait quitter ses fonctions, les pieds devant, et ben non !

Même un virus peut rien contre Drucker !

Il paraît qu’à la Nasa on étudie Michel Drucker, on essaye de recréer sa peau pour confectionner les combinaisons d’astronautes qui résistent à tout !

Michel Drucker son groupe sanguin c’est Z , Nagui a essayé d’en acheter, pas possible il est le seul humain à l’avoir ! Les individus du groupe Z c’est Drucker et une espèce de lézard mexicain disparus il y a plus de 40 ans !

Bon en même temps la vie d’un Michel Drucker c’est pas d’excès, du sport, pas d’alcool, pas de tabac, le matin au réveil 2 verres d’eau et tout le reste de la journée c’est du thé ! Jamais on ne croise Michel Drucker dans les boites échangistes, jamais !

Hein Nagui, jamais !

Oh mais la vie de caca ! Honnêtement je préfère mourir !

Bref tant mieux pour lui et ses fans, fans dont la moyenne d’âge ferait sans doute passer un auditeur de France Inter pour un ado pouilleux !

Sinon célébrité toujours mais dans la catégorie mauvaise nouvelle… Kylian Mbappé à chopé le Corona. Drucker non mais Mbappé oui, monde de merde !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !