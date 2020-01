Daniel a investi dans un nouvel outil de technologie pour être au top de l'hygiène !

Pour la nouvelle année, j’ai fait comme tout le monde j’ai pris de bonnes résolutions.

Alors oui mais non j’ai pas choisi des trucs à la con genre moins boire ou arrêter de fumer ou me mettre au sport, non je sais très bien qu’en m’engageant sur une de ces 3 voies je mettrais ma vie en danger plus qu’autre chose !

Non, j’ai pris comme bonne résolution d’être propre !

Oui de me débarrasser de mes points noirs, de mes plaques et autres croutes et mycoses, bref ré-inviter l’hygiène en moi !

Mais qui dit être propre, dit vivre dans un environnement propre !

Alors j’ai des exigences OK mais je suis pas non plus un bourreau de travail. Du coup je me suis offert un « robot aspirateur ». J’avais regardé sur internet la petite vidéo de présentation qui m’avait convaincue

Chez toi c’est dégueulasse ?

Tellement dégueulasse que même les rongeurs, les cafards et Michel Houellebecq refusent de venir ?

Tu prendrais bien une femme ou un homme de ménage mais depuis la fin de l’esclavage tu n’as plus confiance dans le petit personnel et en plus humainement tu n’aimes pas les pauvres ?

Alors achète toi un robot-aspirateur !

Un robot aspirateur c’est la garantie d’un espace propre sans avoir à lever le petit doigt. Un concentré de technologie qui, sans poser de question, sans demander d’argent, sans poser d’arrêt de travail nettoiera ton intérieur avec rigueur et application !

Le robot aspirateur c’est l’hygiène 3.0 qu’il te faut !

J’étais plus que convaincu j’étais conquis !

J’en ai parlé à Nagui le problème c’est que tout ce qui est un peu « moderne » Nagui il trouve ça débile…

Il m’a dit « T’emmerde pas avec ces gadgets fais comme moi prends 3 femmes de ménage tu leur donnes un périmètre bien délimité, tu leur fais faire la course et celle qui termine première est payée ! »

En même temps ça l’a intrigué Nagui il m’a dit « Je vais essayer un truc pour une meilleure performance »

« Quoi ? »

« Je vais électrifier mes femmes de ménage pour qu’elles aillent plus vite »

« Mais enfin tu peux pas électrifier des femmes Nagui »

« Si ! »

« Comment ? »

« En leur mettant des coups de Tazer »

« Pas con ! »

Enfin pour en revenir à mon robot aspirateur, c’est génial, il calcule la surface à nettoyer et Bim c’est parti, il se met en route il passe partout et il va se ranger sur sa base il se recharge et chez toi c’est im-pe-ccable et c’est pas tout !

Y a une fonction serpillère ! Du coup je l’ai essayé sur moi, j’ai programmé mon corps, j’ai mis en marche et c’était parti !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !