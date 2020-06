Ce matin Daniel Morin est en forme, ou peut être fait-il semblant ?

Je suis au Top !

Rien ne pourra altérer ce sentiment de plénitude qui m’habite aujourd’hui !

Et vous savez pourquoi petit homme au regard trouble ?

Par ce qu’aujourd’hui c’est la journée mondiale du « bien être ». Journée de l’épanouissement physique et psychologique ! Alors bien sur, on est pas tous égaux à ce chapitre !

D’un coté il y a tous ceux qui comme Albert Algoud pètent la forme du haut de leur insolente jeunesse et qui kiffent cette journée du « bien être » de façon goulue et obscène. Et d’un autre coté il y a ceux qui sont coucicouça, mais qui pour marquer le coup prennent sur eux.

Oui monsieur à l’occasion de la journée mondiale du « bien être » on ne chouine pas !

Et ouais mon bonhomme aujourd’hui on fait un effort on « positive » !

Tenez ce matin j’étais un peu patraque, j’avais de la fièvre un petit 39, 9. J’avais du pus dans les yeux, 3 des orteils commençaient à se nécroser. Quand je me suis étiré j’ai clairement entendu une vertèbre se fendre. Pendant que je mangeais mes céréales j’ai perdu 5 dents. Et quand j’ai été faire pipi j’ai remarqué non seulement j’avais du sang dans les urines mais qu’un de mes testicules avait disparu !

Tout ça pour dire que je n’étais pas au Top mais j’ai pris sur moi… Je me suis dit « Daniel c’est pas le jour de couiner comme une dinde, fais pas ton Nagui qui pleure tous les jours quand il pense au physique de rêve de Michel Cymès l’animateur préféré des français, c’est la journée du « bien être » tient toi droit et montre l’exemple ! »

Voilà mon petit père c’est comme ça. Pour la journée du « bien être » on va tous bien, et si ça va pas et ben on fait semblant !