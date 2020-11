Daniel est bien triste ce matin après la défaite de Donald Trump…

Ahhhhhhhh ah ah ah ah hhhhhhh ah ah aaahhhhhhhh ! Quel grand malheur ! Cette fois ci c’est foutu ! C’est sûr ! C’est mort !

Donald n’est plus président des USA ! Mais comment on va faire nous pour faire des blagues sur l’Amérique ?

Ce matin avec Tanguy on pleurait en regardant des photos de Donald !

Avec Donald on avait du boulot chaque semaine, presque chaque jour !

C’est une catastrophe la fin de Trump. Je veux qu’on recompte les votes et que Donald reste Président !

Alors bien sûr y a tous ceux qui disent « mais c’est génial la défaite de Trump c’est le retour de la démocratie ! »

Mais qu’est-ce que j’en ai à foutre de la démocratie ?

La démocratie ça sert à rien, le seul système qui vaille c’est la tyrannie ! Le Président décide des lois et on perd plus de temps en faisant ces interminables allers-retours entre l’Assemblée Nationale et le Sénat !

Tenez, si en France on avait un bon dictateur qui dès le lendemain son élection supprime l’Assemblée Nationale ça nous ferait économiser plus de 500 millions par an !

Je suis sûr que si Donald avait été réélu il aurait supprimé la chambre des représentants !

Donald c’est un héros, un surhomme !

Regardez chez nous, Nagui, pourtant un mec super en forme, ben il a chopé la Covid il a été bloqué une semaine au lit !

Il tremblait, il bavait, il éructait… pour calmer ses nerfs on a même dû le castrer ! Le seul truc positif : il pouvait plus parler !

Ah ça je dois avouer que s’il avait pu garder ça comme séquelle ça aurait été nickel, on aurait kiffé !

Malheureusement il a retrouvé sa voix et comme il a pas pu parler pendant 7 jours il rattrape le temps perdu c’est encore pire !

