Ce matin Daniel Morin est dégoûté, la cagnotte de l'Euromillions a été remportée par un anglais...

Nooonnnnn ! Je suis dégoûté merdeuuuu !!!

Hier la super cagnotte de l'Euromillions a été gagnée et pas par moi ! Je comptais dessus pour préparer ma retraite... 190 millions d'euros ça aide pour passer des vieux jours tranquilles ! En plus c'est un anglais qui a gagné un vilain roastbeef. Ca c'est bien les Anglais ça. "Allez hop hop hop vite fait bien fait je te prends 190 millions à l'Europe avant le Brexit !"

Pas cons les mecs...

Oh non je suis dégoûté, un anglais ! C'est moche les anglais, c'est moche et ça sent fort, il mérite pas 190 millions !

Non j'avais prévu plein de trucs, déjà un bon divorce. Ahh ben quand tu as 190 millions tu as besoin de temps libre pour dépenser... Quand t'es en couple t'es encombré ! T'es jamais d'accord sur comment dépenser quoi, ça te ralentit ! Faut pas croire mais c'est pas facile à tenir la cadence pour dépenser tout ça... Avec 190 millions d'euros pour tenir la cadence sur 20 ans, tu dois dépenser plus de 26 000 euros par jour.

26 000 euros par jour, tous les jours, pendant 20 ans, on est à un niveau consommateur de très très haut niveau ! Une femme ça te ralentit je suis désolée...

Et puis je suis sur qu'avec 190 millions, j'ai un côté hyper charmant qui va se développer et je ne voudrai priver personne de mon nouveau potentiel.

Bon et attention je ne veux pas qu'on croit non plus que je suis dans une logique égoïste. Oui je me serais fait plaisir, c'est sûr. Mais pas que ! Tenez, alors 'est un peu gênant parce qu'il est là, mais j'avais prévu de faire opérer Guillermo Guiz ici présent...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !