Les chasseurs sont de sortie et pour Daniel en plus tous ces petits animaux, d’autres espèces sont en danger…

Ça y est c’est bon ! Après la Corse la semaine dernière depuis hier c’est toute la moitié du sud du pays qui est à la fête !

De quoi parle-je ? De l’ouverture de la chasse !

Depuis hier les canards, les sangliers, les lièvres, les faisans, les perdrix les biches et ben ils font moins les malins ! Tout ce qui se balade dans un bois est menacé !

Et rien n’est à l’abri même pas les écureuils !

Allez viens ! Y a plus rien à bouffer on va chercher des noisettes !

- Non t’es dingue la chasse est ouverte on va se faire buter !!

- Mais non ils tirent pas les écureuils !

- Mais ils sont assez cons pour nous prendre pour des lapins qui grimpent aux arbres !

- Allez juste 4, 5 glands et on rentre

- Non je te dis ! Arrête on attend la nuit !

- Bon moi j’y vais je vais pas [coup de feu]

[Chasseur] « Ouais je l’ai eu c’était un lapin grimpeur ! »

Attention si vous êtes adepte des balades en forêt, portez une combinaison orange vif en permanence ! Malheur à celui ou celle qui se dit « Oh pour la balade je vais mettre ma petite veste verte et mon pantalon marron c’est idéal pour les sous-bois »

Non mais là tu fais pas 10 mètres avant qu’un alcoolo en treillis se mette à gueuler « Oh putain un ours » et te balances sa chevrotine ! Alors je sais, certains vont dire « Oui mais la chasse ça permet de réguler les espèces »

Quand y a trop de sangliers et qu’on voit un sanglier ben on tire le sanglier !

Quand y a trop de loup et qu’on voit un loup ben on tire le loup !

Quand y a trop de lapin et qu’on voit un lapin ben on tire le lapin !

Par contre ! Par contre quand l’espèce est rare le chasseur sait comment réagir !

Quand y a pas beaucoup de sanglier et qu’on voit un sanglier ah ben làààà là on tire quand même !

Ouais c’est le problème du chasseur quand tu lui donnes le droit de reprendre son fusil, ça le rend dingue.

Non mais cette histoire de régulation des espèces ça me fait peur, on sait pas où ça peut nous mener un jour !...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !