Daniel Morin a réfléchit à la notion de fidélité... et il s'est rendu compte que ça n’avait pas grand chose à voir avec l'amour...

Non non non non non !

On nous ment les amis on se fout de nos gueules les contes de fées n’existent pas !

Le prince charmant et toutes les conneries du genre « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » c’est de la flute !

Alors « eurent beaucoup d’enfants » oui pourquoi pas mais « vécurent heureux » non !

La preuve en Angleterre

Le couple parfait prince William et princesse Kate à l’image de la tourterelle qui vient de prendre une balle perdue dans le buffet est en train de battre de l’aile !

Le palais tente d’étouffer l’affaire mais la pression est trop forte ça va exploser…

Le futur roi jusque là impeccable avec ses 3 marmots et son sourire de benêt n’est pas si simplet et innocent qu’il en donne l’air !

Le prince William se serait tapé une des meilleures amies de sa femme… Une certaine Rose !

Bon c’est pas n’importe qui c’est une marquise et c’est vrai que rien que le titre Marquise ça fait un peu frissonner, ça sonne comme un vieux porno des années 90…

Bonjour marquise

- Oh mais Mr le prince vous êtes tout nu

- Ouais j’avais chaud

- Au fait vous tombez bien j’ai un problème avec ma machine à laver vous avez des outils ?

- Ah ça marquise croyez moi je suis équipé !

Bref tout ça pour dire que quand tu dis « Marquise » ça sent l’adultère.

En même temps peut-on lui en vouloir vraiment au prince William ?

Qui autour de cette table n’a jamais trompé son conjoint ou sa compagne ?

Bande de dégueulasses !

Non en fait le problème c’est que le prince il a trop de temps libre. C’est vrai, prince quand t’es pas en guerre t’as beaucoup de temps libre ! Tu serres des mains, tu poses en kilt dans la campagne sous la pluie en souriant comme un con mais à part ça t’as rien dans ton planning !

Du coup quand t’es sollicité et quand tu es prince et ben comme tu n’as rien d’autre à faire ben t’y va !

Bonjour prince

- Ah bonjour Rose

- Ça vous dirait un petit quicly derrière le trone ?

- Euhhh ben pffuu vous savez je suis plutôt du genre fidèle… Mais bon comme je suis pas hyper débordé voyons le planning… Non ben mon prochain rendez-vous c’est dans 13 jours un gouter avec mamie ! Ok c’est bon j’ai le temps allons y pour le quicky !

C’est comme Guillermo Guiz… Le gars il fait une chronique par semaine il est hyper dispo. En plus il est beau comme un douanier transsexuel. Une grande douceur dans les traits du visage sur un corps de brute nourrie aux amphétamines il a beaucoup de succès malgré son handicap de prononciation dû à une fracture de la mâchoire inférieure jamais soignée !

Du coup quand il se fait accoster dans le Thalys, il est dispo…

Bonjour vous êtes bien Guillermo Guiz ?

- Oui oui c’est moi je suis désolé, vous venez vous plaindre pour une chronique inaudible ?

- Non pas du tout je voulais juste vous proposer un rapport physique sans aucun sentiment dans la moiteur de la voiture bar

- Alooors le problème c’est que je suis très heureux en couple avec ma femme Bruno. En même temps en ce moment c’est pas la bousculade niveau emploi du temps laissez-moi vérifier mon agenda… Bon ben là ça va être les vacances ma prochaine chronique c’est dans 21 jours, putain 21 jours sans fric ça me donne envie de crever dans la prostate d’Emile Louis !

Bref oui j’ai le temps allons faire des trucs sales tant pis pour Bruno !

Et à contrario ceux qui ont des âmes de salopards pour qui la fidélité c’est un rapport qui ne concerne que les chiens envers leur maitres qui sont totalement obsédés par la galipette mais qui ont un emploi du temps chargé ben souvent ils ne trouvent pas le temps de laisser s’épancher leur dégueulasseries !

