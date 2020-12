Face aux français qui refusent l'idée de se faire vacciner contre le Covid, Daniel Morin voudrait des dirigeants qui montrent l'exemple !

Non non et non ! Les français ne veulent pas se faire vacciner ! Les français sont parmi les plus récalcitrants du monde ! Ils sont 59% à dire non au vaccin ! On a fait chier tout le monde en disant pendant trois mois : « ah mais il nous faut un vaccin là ! Mais ils font quoi les laboratoires ? Ils attendent qu’on crève tous avant de se mettre au boulot ? Il nous le faut ce vaccin et vite ! »

Et maintenant qu’il est là : « ah mais il est arrivé trop vite ce vaccin-là ! On a aucun recul pour savoir s'il y a des effets indésirables… Ah ben je me fais pas vacciner moi, c’est trop dangereux ! »

Et si vous leur dites : « Du coup vous allez rester chez vous pour les fêtes, pour ne pas prendre de risques et ne pas en faire courir aux autres, vous allez limiter les invités pour le réveillon ! »

Ils répondent : « ah mais non hors de question, je revendique mon droit à la dinde entre amis et en famille ! Pas question de sacrifier ma bûche avec les petits nains dessus ! Ils n'ont qu’à trouver un vaccin, et vite ! »

- Mais il y en a un de vaccin...

- OK mais c’est beaucoup trop tôt ! Les effets secondaires on ne les connait pas !

Les français sont des casses-couilles, j’en peux plus ! Et personne n’est assez courageux pour donner l’exemple chez nos dirigeants ! Castex il devrait aller au JT de 20h, se foutre torse poils, là il y a Didier Raoult qui arriverait pour le piquer ! Après la piquouse le Castex il se mettrait debout sur un pied pour montrer qu'il n' y a pas d’effets secondaires, il se rhabille et c’est fait !

Mais non il ne le fait pas !

