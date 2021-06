Daniel Morin se pose une question : est-ce que le monde entier est insupportable ou est-ce que c’est lui qui a un problème ?

Vous le savez Nagui, je n’aime pas les gens…

Et ben vous savez quoi ? Je crois bien que j’ai raison…

Pourtant hier soir, j’ai fait preuve d’une aussi incroyable qu’inédite bonne volonté !

Je me suis dit : « bon, ce soir, nouvelle étape dans le déconfinement, restos-terrasses 100% open, couvre-feu repoussé à 23h…

Allons en profiter, rejoignons le grand cortège populaire de la quasi-victoire sur le virus en allant consommer collé serré avec une foule joviale, heureuse de dépenser ce qu’elle a mis de côté pendant les heures sombres de l’enfermement sanitaire…

Et ben vous savez quoi ?

C’était horrible…

Je me suis retrouvé à une petite table entouré de gens que je ne connaissais pas…

Déjà quand je connais, j’aime pas trop, alors quand je ne connais pas, c’est Armageddon…

Un truc que j’avais oublié, c’est que quand les gens sont heureux, ils parlent forts.

Et quand ils sont heureux et qu’ils ont pris trois apéros, ils parlent encore plus fort…

Bref.

A ma gauche, il y avait un couple.

Le mec portait un tee-shirt taille 11 ans, histoire qu’on voit bien qu’il soulève de la fonte…

Il n'arrêtait pas de parler, elle ne pouvait pas en placer une...

« Wouhaaa ça fait un bien de ouf les salles qui ont rouvert…

- Oui je vou...

J’y ai été trois fois aujourd’hui… En plus là j’ai un pote qui m’a conseillé une nouvelle protéine, j’ai une puissance de malade…

- Alors moi aujourd'...

- Demain matin bébé tu seras gentille de me faire une omelette avec des blancs d’œufs !

- Sinon je...

- Bon je vais pisser, tu payes l’addition et quand je reviens on se casse…

J’avais envie de lui dire : « mais bordel, barrez-vous, quittez le ce con… Allez-y, partez maintenant…

Après je me suis dit : « non mais calme toi Daniel, mêle-toi de tes affaires, si ça se trouve elle l’aime et c’est leur mode de fonctionnement…

En plus si ça se trouve, elle a une conversation de conne et c’est mieux pour tout le monde si le mec l’empêche de jaqueter…

Une fois parti, j’ai prêté attention à la table derrière moi. C’était une table de « jeunes », il y en avait plein, tout un troupeau… Ils parlaient fort et se montraient des trucs des vidéos sur leurs téléphones et ils riaient comme des cons…

Je ne comprenais rien de leur conversation… Alors on dit « qu’il faut bien que jeunesse se passe », alors oui d’accord, OK, mais loin, très loin de moi !

Je les détestais, je n’avais qu’une envie : que leurs téléphones soient des Samsung et leur explosent à la gueule…

Puis un des jeunes a dit : « moi le matin ma mère elle écoute France Inter et se fait des barres de rires avec le mec qui passe juste avant 7h... »

Ahhhhhhhhh ! Mais ils sont pas tous mauvais ces petits… C’est vrai que le mec qui passe sur Inter juste avant 7h, il est bien….

Brave petit…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !