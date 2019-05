Aujourd'hui, Daniel se prend pour Fabrice Drouelle et nous propose une "Affaire sensible" sur le bug de l'année 2041

Aujourd’hui dans Affaires Sensibles nous allons revenir sur le fameux Bug !

Nous sommes en 2041 un bug a effectivement tout effacé il n’y a plus aucune mémoire, aucune donnée, aucune data. Le monde vit sur un fil !

En 2041 le président du monde c’est Alexandra Benalla, un français au passé tumultueux mais comme les traces ont toutes été effacées il a pu se présenter à l’élection mondiale.

Titulaire de 165 passeports diplomatiques, les électeurs se sont dit qu’il devait s’y connaitre en affaires internationales et l’ont élu !

En fait il n’y connait rien et passe son temps à traîner dans les manifestations à casser la gueule des mécontents tout ça sous la protection d’une mafia Corse qui a fait fortune dans le commerce de l’intelligence artificielle avec une appli de sieste virtuelle.

Les tensions sont au plus hauts, les médias sont hyper puissants et dans ce monde où la mémoire est devenue une denrée rare l’émission “N’oubliez pas les paroles” est plus populaire que jamais !

Oui l’émission existe toujours son animateur par contre n’est plus aux commandes oui Nagui est aujourd’hui en prison au pénitencier de Saturne pour trafic de graines de Quinoa !

La Terre a cruellement besoin d’un homme providentiel d’un homme à la mémoire intacte qui pourrait servir à refaire des archives. Cet homme providentiel on a longtemps cru que c’était Michel Drucker. Michel Drucker qui en 2041 a 210 ans mais en parait à peine 30 grâce à l’intervention qu’il a subi en 2019 et qui lui garantit tonus et énergie pour les 800 prochaines années.

Une intervention qui aujourd’hui ne se pratique plus mais qui fut mise au point à Fukushima et qui consistait à se faire placer une pile atomique dans l’anus.

Malheureusement suite à une fuite radioactive de la pile à Michel il n’est plus en état de prendre des décisions. Depuis la fuite il parle japonais avec un fort accent créole et quand il a des gaz ces derniers sont épais, dégagent une fumée opaque en forme de champignons et font mourir tout ce qui se trouve dans un périmètre de 3 kilomètres.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !