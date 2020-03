Daniel nous parle d’un rassemblement ayant eu lieu en Bretagne qui a suscité beaucoup de peur…

En France, en Bretagne, on a eu peur, on a eu très peur, on a eu très très peur samedi dernier du coté de Landerneau, on a même eu extrêmement peur !

Figurez-vous qu’en même pas quelques heures des milliers de personnes sont devenues toutes bleues ! C’était un rassemblement de Fans des Schtroumfs, plus de 3 500 personnes toutes peintes en bleu !

Oui ils avaient décidés de se réunir à Landerneau pour battre le record du monde de rassemblement de Schtroumfs !

Ah puis j’ai vu les photos, les participants ils ont pas bu que la Cristaline et ils ont pas fumé que des Gauloises… oh les gueules ! On aurait dit une fin de tournage d’Olivier Marchal !

A mon avis y en a qui sont encore en tenue sur la place du village caché derrière un arbre pour échapper à Gargamel !

Alors « pourquoi pas » me diront certains… mais surtout « pourquoi » me diront d’autres ! Oui pourquoi ? Pourquoi se déguiser en Schtroumfs ?

Quel est le challenge technique de la chose ? Pas grand-chose !

Auel est le challenge esthétique de la chose ? Pas grand-chose !

Quel est le challenge érotique de la chose ? J’ai ma petite idée mais il est bien trop tôt pour en parler sur une antenne nationale !

Quel est le challenge philosophique de la chose ? Ça m’échappe !

Ça m’échappe et surtout ça me fait flipper, ça me fout les pétoches !

Moi tu me mets au milieu de 3 500 Schtroumfs je suis pas sûr de pas faire une énorme connerie, genre tirer dans la foule !

Non mais excusez-moi mais se retrouver entouré de 3 500 adultes déguisés en Schtroumfs on est en plein cauchemar non ?!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !