Hier, en regardant "Pékin Express", Daniel Morin a été choqué...

Pas mal, pas mal, pas mal M6... Fallait oser et ils l’ont fait… Hier nouvel épisode de "Pékin Express"…

L’aventure a lieu en Afrique et hier soir en Ouganda, deux candidats ont été mis à l’épreuve. Une épreuve un peu particulière…

Alors d’habitude il en faut pour me choquer avec le racisme ou encore la misogynie… Il m’arrive même de dire parfois, pas souvent mais parfois, à mes amis Identitaires ou Néo Nazis : « oh c’est bon les gars ça va, oh là ça devient lourd ».

Et bien hier dans "Pékin Express" ils m’ont limite choqué.

Alors je vous explique : l’épreuve se déroulait dans une école où pour des raisons d’hygiène et pour gommer toute différence sociale tous les élèves sont en uniformes et ont le crâne rasé ! Et l’épreuve pour les candidats, après avoir vu une photo de deux gamins, était de les retrouver dans la cour de récré où ces dizaines de petits ougandais en uniformes crâne rasé couraient dans tous les sens…

Une épreuve qui n’a pas manqué d’entraîner des réactions des candidats comme « ohlala c’est pas facile ils ont tous la même couleur. » Alors je veux bien reconnaître que le challenge est difficile mais tu n'organises pas un truc comme ça enfin…Tu veux organiser un challenge difficile mais moins insultant, tu réunis tous les membres du gouvernement qui parlent de la crise sanitaire… Tu demandes aux candidats : « lequel sait de quoi il parle ? », là c’est impossible de chez impossible…

Bon moins dur mais hyper compliqué quand même, tu demandes à des candidats d’observer tous les employés de Radio France et tu leur dis : « dans la foule devant vous il y a deux personnes de droite, retrouvez les… Vous avez 2 heures. » C’est quasiment impossible ! Tanguy et moi on est hyper discrets, on ne nous retrouvera jamais !

Non mais M6, merde quoi ! ! ! « Retrouve deux petits noirs au milieu des petits noirs », on dirait un jeu inventé par Michel Sardou !

