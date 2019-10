Ce matin, alors que nous recevons le scientifique Hubert Reeves, Daniel Morin a des doutes sur les prix Nobel et toutes ces découvertes...

Mais quel timing parfait ! Parfait de chez parfait ! Nom de Dieu ils sont forts à la programmation de cette émission ! On a vraiment les meilleurs stagiaires du monde ! Un jour on devrait les payer quand même !

Alors pourquoi je m'emballe ? Parce qu'aujourd'hui nous recevons Hubert Reeves, et ce en pleine saison des Nobel ! Et avant hier le Nobel de Physique ! Et quand on lit le pourquoi de la récompense on se dit dans un premier temps "waaaaahouuuuu" et puis quand on se penche un peu sur le sujet on se demande quand même si on se foutrait pas un petit peu de notre gueule pour certains prix.

Le Prix Nobel de Physique a été remis à Michel Mayor et Didier Quéloz, sûrement 2 copains à vous Hubert ! Et ce pour la découverte de la première exo-planète !

Et quand on leur demande : "mais on les voit comment ces planètes ?" Michel il a peur de rien, il répond "Non on les voit pas mais j'ai développé une technique qui permet non pas de voir la planète mais de déceler sa présence"...

Il est fort Michel... "Regardez làà lààààà lààààà"

Mais on voit rien

"Je sais mais je sens une présence, c'est sur c'est là hummmm : quelque part, par là, dans le coin !"

Moi je dis attention, tout ça, ça sent les fake news... Personne n'est allé vérifier si Michel et Didier ils nous racontaient pas un bon gros pipeau. Et quand tu sais que dans le métier Michel Mayor on le surnomme "Astro-Mitch", tu sens grimper le doute ! Bref !

Alors ils ont de l'imagination c'est sûr... Didier quand il parle de la fameuse exo-planète découverte en 1995, il a un aplomb, il dit "Oui c'est une planète géante, de la taille de Jupiter, il y fait environ 1200 degrés."

