Daniel Morin revient sur la décision choc de Frédéric Lopez : il arrête la présentation de "Rendez-vous en Terre inconnue", la charge émotionnelle était trop forte...

Et on vient de l’apprendre après avoir dit stop à la présentation de "Rendez-vous en terre inconnue", Fred Lopez prend une autre décision choc, il l’a déclaré hier à nos confrères de « modes et travaux » : il a arrêté d’aller lui-même à la Boulangerie.

Selon l’animateur, avoir tous les jours à choisir entre chocolatines et croissants devenait insupportable, une charge émotionnelle trop forte. Fatigué de pleurer dans son thé aromatisé au bambou, il a dit stop.

Ah ben quand t’es sensible, t’es sensible qu’est ce que vous voulez que je vous dise. Moi j’ai du respect pour les gens à fleur de peau comme lui... Lui ou Guillermo qui vous l’avez entendu s’exprime avec de plus en plus de difficultés. Trop de sensibilité. Chaque semaine quand il voit l’état de délabrement physique et mental de notre rédacteur en chef, l’émotion lui noue la gorge. La tristesse lui paralyse la langue. Et le résultat on le connait, on l’a entendu il y a 1 heure. Une chronique inaudible, qui n’inspire qu’un sentiment, celui de la pitié pour un homme qui fait des efforts mais en vain !

Flash Info

France Inter Flash Spécial. On vient de l’apprendre après avoir dit stop à la présentation de "Rendez-vous en Terre inconnue", et mis un terme à l’achat de viennoiseries, Fred Lopez prend une troisième décision choc. Il l’a déclaré hier à nos confrères de « jeunes et jolies », il arrête d’aller lui-même ouvrir la porte de chez lui. Selon l’animateur aller ouvrir quand tu sais pas qui sera derrière la porte. Le facteur, un ami, un grand singe, les frères Bogdanofs, tout cela devenait insupportable. La charge émotionnelle était trop forte. Fatigué de pleurer sur son paillasson en poils de yack tressé, il a dit stop...

