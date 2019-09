Daniel Morin imagine la conférence de presse d'Apple et la vie augmentée avec l'assistant vocal Siri...

Aujourd’hui 10 septembre est un jour majeur pour l’évolution de l’espèce, c’est jour de la Keynote d’Apple ! La Keynote c’est la présentation des nouveautés !

Toujours plus fort, toujours plus connecté, toujours plus intrusif !

Salut et bienvenue dans l’univers ultra connecté de la firme de la pomme à moitié bouffée !

Aujourd’hui nous vous proposons 3 nouveaux modèles de « Smartphone » et parmi ces nouveautés l’IPhone 11 du pauvre ! Oui cette fois c’est décidé Apple veut que même les petites bourses puissent s’offrir le plus beau de la technologie avec un appareil à moins de 1 000 € attention pas beaucoup moins mais quand même que va-t-il nous proposer ce nouvel IPhone ?

Il va tout prendre en main !

Grâce au fameux Siri qui répond et qui obéit, votre vie va changer ! Non seulement Siri va vous obéir mais en plus… Plus Siri va vous connaître, plus Siri va vous cerner, plus Siri va vous comprendre, plus Siri va pouvoir vous faciliter la vie !

Et oui c’est le progrès, c’est le futur, c’est l’an 3 000 dans votre poche les amis ! Ça va être génial, imaginons… je suis chez moi tranquille à la maison

- Ahhh ce que c’est bon de glander ! Oui Siri qu’est ce qui se passe ?

- Dans 2mn c’est le début de « n’oubliez pas les paroles » sur France 2

- Oh putain merci Siri ! Si on regarde pas on se fait engueuler le lendemain ! Oui Siri ?

- Demain c’est l’anniversaire de Cynthia

- C’est qui Cynthia ?

- Votre femme

- Ah oui merde à force de l’appeler Moumoune j’ai oublié son nom

- Pensez à lui offrir un cadeau

- Ahhh merde j’ai pas d’idée là !

- J’ai pensé à tout Mr j’ai commandé fleurs sur notre plateforme Apple/Interflora

- Ahhh bravo Siri bien joué

- J’ai aussi commandé une paire de boucle d’oreille en promotion à moins 20% sur le site de bijouterie en ligne Appel/Dior ! 4 000 euros au lieu de 5 000 c’est une bonne affaire !

- Ah oui mais le problème c’est que je les ai pas les 4 000 euros je vais me faire allumer par ma banque

- Pas de soucis comme j’ai vos coordonnées bancaire j’ai souscris un crédit de 10 000 euros chez Apple/Cételem !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !