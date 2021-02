.

Pour commencer prenons des nouvelles des gens qui souffrent ! Olivier Véran souffre ! Il est dans le brouillard notre pauvre Ministre. Il ne sait plus comment faire pour communiquer de façon efficace ! Il y a deux jours, pour se faire vacciner et recevoir une piqûre dans le bras, il a presque totalement retiré sa chemise !

C’est trop, c’est beaucoup trop ! Quand un gars fait ça, on ne se dit pas : « wouha il est trop fort tu as vu, il enlève sa chemise pour juste se dégager le bras » . Non, on se dit : « ce mec est dingue, je suis sûr que pour refaire ses lacets il enlève son froc ! »

Du coup maintenant son nouvel axe de com c’est d’employer des expressions oubliées, des expressions qui appartiennent au passé ! Afin d’exprimer sa volonté pour que les soignants soient vaccinés au plus vite, il a dit : « je veux que ça dépote » !

« Alors Olivier, je ne suis pas pour un jeunisme à tout crin, je suis même grand consommateur d’expressions vintages « bon sang de bois » mais là tu vas loin mon lapin !

« Que ça dépote »… Et ce n’est peut être qu’un début.

« France Inter flash spécial : ce matin, le Ministre de la santé Olivier Véran s’est exprimé face à la presse, il a déclaré : « Je veux qu’on aille encore plus vite pour les vaccinations, je veux qu’on y aille toute berzingue ! » Il a rajouté : « si on ne fait rien, on va dire que je suis tartignole ! » Le Ministre de la santé a également dit : « le nombre de contamination est toujours très haut, quand j’ai vu les chiffres je me suis écrié saperlipopette ! »

Puis Olivier Véran a quitté la scène en disant : « à la revoyure » et il est monté dans sa calèche !

