Aujourd'hui, encore une fois, Daniel Morin bloque sur une journée mondiale...

C’est vrai Nagui aujourd’hui encore je bloque !

Aujourd’hui « journée mondiale des passages à niveau » je bloque !

Non par ce que des journées mondiales à la con y en a plein, mais là je crois qu’on touche le Graal. On frôle plus le sublime on se vautre dedans avec gourmandise et passion !

Non mais honnêtement quoi de plus con que la journée mondiale du passage à Niveau ?

Quoi je vous le demande ?

Non par ce qu’est ce qu’on est sensé faire aujourd’hui pour célébrer cette journée ? Qu’est ce qu’on est sensé faire ?

On prend un petit siège on s’assied devant un passage et attend !

Mais on fait quoi en attendant ? Chaque fois qu’un train passe on crie « bonne journée du passage à niveau petit train »

Ou bien on choisit l’autre option, l’option bagnole et quand la barrière se lève on danse devant la voiture en chantant

« c’est la journée du passage à niveau

c’est la journée du passage à niveau…

allez bon voyage »

Ou bien encore on milite pour un meilleur traitement des passages à niveaux…

on se rassemble devant le ministère des transports et on gueule sous les fenêtres de Jean Baptiste Djébari.

« de l’argent et plus de travaux

On soutient les passages à niveau ! »

Tout cela n’a pas de sens ! Vivement la journée mondiale que vous avez suggéré un jour Nagui : la journée mondiale de l’amour physique brutal et sans sentiments ! Là au moins je saurai quoi faire !