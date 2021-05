Daniel Morin se réjouit : la folie des citadins qui quittaient la ville pour s’installer au vert suite au premier confinement semble se calmer...

Ouf ça y est ça se calme la folie du petit coin de paradis !

Oui je parle de la folie de tous les citadins qui quittaient la ville pour s’installer au vert suite au premier confinement…

C’était ridicule tous ces parisiens, fallait les entendre : « oh c’était trop dur, bloqué dans mon appart sans pouvoir sortir, la nature me manquait tellement, la nuit je rêvais d’arbres de prairies et de bosquets… Cette fois ras le bol, c’est fini la ville avec son stress, ses chauffeurs de taxi qui insultent ma maman et tous ces pigeons qui ont le Covid, la lèpre et la tuberculose, c’est décidé je pars, je m’installe à la campagne. Pour le prix de mon deux pièces je vais avoir un manoir avec une forêt, un lac et vue sur la mer, grâce au télétravail je reste connecté à mon entreprise et en avant Perpignan !

Oui je connais trop de gens qui croient que le prix du mètre carré à Vierzon est le même partout en France ! Renseignez-vous les gars !

Si tu vends ton trois pièces à Paris, tu as de quoi t’acheter une place de parking à Biarritz pas plus… Pareil à Nice !

En plus à Nice si tu fais le marché, tu croises Estrosi qui se serre la louche, limite qui te claque la bise, c’est tactile en région PACA.

Ça y est le marché Parisien est à nouveau à la hausse, les gens ne veulent plus partir. Non les gens se sont aperçus que leur budget c’était un budget qui leur permettait au mieux de s’installer dans les terres au milieu de nulle part…

Alors bien sûr au début c’est chouette.

Le matin tu te lèves, tu ouvres ta porte et tu respires fort en regardant la brume qui s’évapore, une tasse de café dans la main droite en te grattant les fesses avec la gauche !

Chose que tu ne peux pas vraiment faire devant l’entrée de ton immeuble à Paris ou alors tu t’exposes à la colère des voisins !

« Hey oh vous pourriez quand même mettre un slip ! »

A la campagne tu te détends…

