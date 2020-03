Daniel a rencontré un survivaliste, il nous raconte...

Ils n’avaient pas besoin de ça pour exister mais la crise Corona les conforte dans leur idée que la fin est pour bientôt et qu’il faut se préparer au pire… eux ce sont les survivalistes !

Depuis quelques semaines les sites de vente en ligne pour produits de survie sont saturés !

Ça, plus les stocks de papier toilette qui sont pris d’assaut, le monde va mal !

En même temps c’est peut-être vrai, ils ont peut-être raison les survivalistes, c’est peut-être la fin du monde qui arrive avec le Coronavirus…

Du coup j’ai été voir un conseiller en survie dans une association de « survivalistes » pour me renseigner

- Bonjour Monsieur, bienvenue chez « panique et savoir vivre »

- Bonjour

- Je peux vous renseigner ?

- Alors oui je me demandais où on en était de la fin du monde ?

- Ahhh mais c’est pour bientôt Mr, pour très bientôt !

- Bientôt bientôt ! Bientôt quand ?

- Ah ben c’est ça qui est fou avec le bientôt ! Ça peut être là tout de suite comme ça peut être demain ou dans 1 mois ou dans 1 ans ou dans 10 ans… En tous cas c’est pour bientôt !

- Bon ben vous me conseillez quoi ?

- Ah ben pour être bien préparé, faut la totale

- C’est quoi la totale ?

- La totale c’est… Déjà c’est un terrain à la campagne dans lequel on fait un trou

- Un trou ?

- Oui un trou pour se faire un refuge

- Ah un gros trou alors

- Ah ben oui ! On parle d’un trou style appartement en souplex avec salle de vie une ou 2 chambres des sanitaires et un local pour entasser

- Quelle superficie le local ?

- Ah ben de quoi entasser pas mal

- Entasser pour combien de temps

- Jusqu’à la fin des temps

- Ça fait long !

- Ça dépend vous avez quel âge

- 53 ans

- Ahhh ben ça va on est sur une perspective de fin des temps assez proche en ce qui vous concerne

- Oui mais y a pas que moi y aussi ma femme et ma fille

- Ahhh vous les emmenez avec vous ?

- Ben oui enfin

- Ok je savais pas… Vous êtes sûr ? Non parce que les proches c’est bien, c’est rassurant, mais ça ralenti !

Le mieux c’est d’envisager une survie tout seul c’est plus sur !

- Comment ça plus sûr ?

- Ahhh ben qui vous dit que votre femme et votre fille sont pas porteuses de virus ? Hein qui vous le dit ?

- Mais personne me le dit ! Personne !

En même temps quel est le connard qui viendrait me voir en disant « Hey tu sais si ça se trouve ta femme et ta fille sont porteuses de virus tu veux pas t’en débarrasser ? » Non personne ne me dis ça, jamais !

- Calmez vous Monsieur, poursuivons la liste de la totale… En plus du refuge il vous faudra un purificateur d’eau. Un purificateur d’air.

- Oh c’est bon j’irai à la rivière et j’ouvrirais les fenêtres

- Mais non bordel !

- Mais arrêtez de gueuler vous m’avez fait peur !

- Désolé mais vous n’avez rien compris au concept ! Le refuge il est sous terre, fini les fenêtres, fini les balades à la rivière, on ne sort plus !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !