En termes de style vestimentaire, Daniel Morin est plutôt du genre "sobre". Mais il doit avouer qu'il a un petit faible pour un bijou qui va bientôt faire fureur : le bracelet électronique lancé par les Balkany.

Bon, vous me connaissez les amis, au niveau des choix vestimentaires, je ne suis pas ce qu’on appelle un fin stratège ! Alors ce n’est pas que je m’habille mal, je m’habille sobre, c’est totalement différent !

Pareil pour les bijoux, je n’en porte pas. Même le petit Christ en or sur sa croix à l’effigie de Nagui, je ne le porte que rarement. En fait, je le porte uniquement pour les séances d’exorcisme que Morgane pratique sur Leïla quand cette dernière a trop bu et qu’elle se met à hurler « je veux faire l’amour avec Laurent Romechko dans une Fiat Panda ! ».

Non, dans le privé c’est différent, quand je reçois je porte souvent un petit diadème ou une paire de boucles d’oreilles, mais ça ne va pas plus loin, "classe mais discret" c’est ma devise en soirée…

Mais là je dois vous avouer que le phénomène « bijou à la mode » qui va nous frapper en pleine gueule d’ici peu de temps et bien, je risque de ne pas y être insensible ! Oui ça y est, depuis hier les Balkany doivent porter leurs bracelets électroniques, rapport à une idiote histoire de fraude fiscale…! Et un bracelet porté par Isa et Pat, ça va forcément devenir l’accessoire ultime de cet été, le "Must Have"…

En plus vu comme les Balkany sont magouill... sont malins, et bien ils vont nous décliner le concept !

« Salut, c’est moi, c’est Patrick, Patoche Balkany. Vous le savez, la Justice s’est acharnée sur Isa et moi, du coup on va maintenant porter un bracelet électronique ! Et bien moi, Pat Balkany, je dis que c’est pas parce qu’on est un escroc qu’on n'a pas le droit d’avoir la classe. Du coup c’est avec une certaine fierté que je vous présente "La collection Bracelet 2021 Isa et Patou." »

