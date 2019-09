Ce matin Daniel revient sur 2 actus : le match de basket féminin France / USA et l’idée d’un album hommage à nos plus grands chanteurs disparus par l’équipe de la bande Originale !

Dans un peu plus d’une demi-heure, la France jouera en Chine son quart de finale de coupe du monde de basket. Les bleus affrontent les USA et quand ton adversaire en basket c’est les USA… bon ben voilà quoi !

Alors oui je sais j’en ai même entendu dire à propos de ce quart de finale à venir « Ahhh mais l’équipe de France a des atouts à faire valoir même face aux USA ! Moi je vous le dis on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise ! »

Alors si, si croyez-moi on est très très à l’abri ! Je crois même qu’on n’a jamais été autant à l’abri. Là on parle basket, on parle équipe américaine, on parle victoire, on parle punition ! La phrase du baron Pierre de Coubertin qui dit « l’important ce n’est pas de gagner c’est de participer » aux USA c’est une vanne !

Quand les américains entament une compétition c’est pas pour gagner non c’est pour tout défoncer !

Vous avez vu à la Coupe du monde de foot féminine USA / Thaïlande 13-0 ?

A 5-0 normalement tu te dis « Ok c’est plié on finir à la cool »

Les américaines nonnnnn, elles ont piétiné les pauvres thaïlandaises elles auraient pu mettre 30 buts elles l’auraient fait !

Le sport aux USA c’est la guerre ! L’adversaire est un ennemi et on se contente pas de le blesser on le tue !

Alors à tous ceux qui disent « Maaaa on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise » je dis « vos gueules ! »

Allez passons à présent à une actu aussi réjouissante qu’incroyable !

Rayon musique, le N°1 des ventes d’albums en France c’est Jean-Baptiste Guégan. C’est qui ?

C’est le sosie vocal de Johnny ! Et il cartonne !

Au printemps il va entamer une tournée des Zénith de France c’est de la folie, 30 000 albums vendus en une semaine, un truc de malade ! Ahhhh ça le business des chanteurs morts ça rapporte, nom de dieu ça rapporte !

