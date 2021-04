Ce matin, Daniel Morin nous raconte comment Brice Hortefeux et Alain Duhamel, accusés d'avoir déjeuné dans un restaurant clandestin, ont tenté de se justifier...

Gauléééé… Brice Hortefeux, l’ancien ministre de l’intérieur de Nico Sarko s’est fait « outer » par Médiapart !

Le site d’informations déclare qu’il avait déjeuné avec Alain Duhamel au Palais Vivienne, le Palais Vivienne, le restau maudit de Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, l’homme qui a sur la tête de quoi tricoter cinq pulls en laine pas très vierge…

Oui mais Brice n'est pas du genre à se laisser faire ! Du coup, il s’est justifié, le bougre !

Il a repris l’argument du grand juriste Richard Virenque : « j’ai mangé là-bas à l’insu de son plein gré »…

Tu imagines le truc :

« Mange Brice !

- C’est pas un restau au moins ?

- Mange !

- Non parce que sinon...

- Mange

- Hum c’est bon, OK je reste ! »

Alors Brice déclare : « je devais déjeuner avec Alain Duhamel, j’allais tout de même pas l’inviter au bureau… Et puis on m’a dit qu’il existait un endroit où plein de monde allait, un endroit avec plein de tables et où on pouvait manger mais jamais je n’ai cru un instant que c’était un restaurant, jamais… » J’ai été abusé insiste même l’ancien ministre…

Duhamel se défend aussi : « on m’a amené dans cet endroit, j’étais surpris et gêné... »

Bon, il était hyper gêné mais il a mangé quand même Alain !

Il a mangé mais il était mal quand même. Il déclare : « j’étais tellement troublé qu’en sortant je me suis trompé de Uber »

Ah mais ça c’est pas être troublé Alain quand tu sors du restau et que tu te trompes de Uber, ça s’appelle être complètement bourré, c’est hyper différent !

Je ne vous jette pas la pierre, moi le nombre de fois où sortant d’un restau après 4-5 bouteilles je me suis retrouvé dans une bagnole qui ne venait absolument pas me chercher c’est un truc de dingue…

Une fois, je suis rentré dans une bagnole, on m’a demandé : « vous êtes bien Nadine de Rothschild ? »

J’ai répondu : « Oui oui c’est moi. »

Alain Duhamel ajoute même s’être senti mal et avoir mal dormi après le déjeuner. Ah mais ça, Alain, il suffit d’une huître morte, d’une truffe pas fraîche ou d’une langouste avec le Covid et c’est plié, tu te sens mal pendant au moins 24h !

Bref.

Alain Duhamel et Brice Hortefeux se sont sentis piégés. Ils ne pensaient pas une seconde en allant dans un endroit où il y a du monde qui mange en choisissant sur une carte et qui à la fin paye pour leur repas être dans un restaurant !

C’est vrai que c’est pas évident…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !