Suite à la lecture du dernier roman d'Hervé Le Tellier, lauréat du Prix Goncourt 2020 invité aujourd'hui dans la bande originale, Daniel Morin a été hanté par un songe étrange...

Dingue ! Votre livre m’a rendu dingue Hervé Le Tellier !

A peine l’avais-je fermé, et fermé l’œil peu de temps après, un rêve est venu me hanter. Ça commençait par une visite inopinée...

- Daniel Morin ?

- Oui ?

- Samantha Fox, FBI.

- Que puis-je pour vous, agent Fox ?

- Mr Morin, ce que j’ai à vous annoncer est particulièrement troublant, souhaitez-vous l’assistance d’un psychologue ?

- Non.

- D’un urologue ?

- Non.

- D’un prêtre ?

- Non.

- Alors suivez moi. Vous savez qui sont les gens derrière cette vitre Mr Morin ?

- Non je ne sais pas mais j’en vois un dont le charisme m’éblouit. Il est d’une élégance naturelle rare, moi qui suis d’une hétérosexualité féroce, je me vois poussé dans mes derniers retranchements érotiques à la vue de cette personne méga masculine qui pourtant me trouble ! Qui est-ce ?

- C’est vous Mr Morin !

- Quoi ? Vous savez perdu la tête, agent Fox. Il n’y a qu’un seul Daniel Morin.

- Je sais, mais maintenant vous êtes 2 à faire 1 !

- …

- Vous voulez vous rencontrer ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !