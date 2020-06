Ce soir à la télé il y a un gros évènement musical et... ce n'est pas Taratata !

Oui Nagui je sais les chaines sont peuplées de salauds qui n’ont aucun respect pour rien. Non ce soir l’évènement musical c’est sur TF1 à 21h05, c’est « la Chanson de l’année ».

C’est présenté par Nikos. Nikos c’est un peu le Nagui de TF1, Plus personne dit « Nikos Aliagas », maintenant c’est juste Nikos. Comme vous Nagui il est devenu un prénom de 2 syllabes à consonance exotique !

Alors c’est qui les prétendant au titre de « chanson de l’année » ?

Quand tu sais que le gagnant de l’année dernière c’était Amir avouez qu’il y a de quoi flipper !

Heureusement y a Vianney. J’adore Vianney j’ai une passion pour lui je sais pas pourquoi… sa musique ? non pas sa musique, je crois que ce que j’aime chez lui c’est sa façon de porter ses chemises, boutonnées jusqu’au menton et serrées au niveau des biceps, c’est très joli !

Il y a Vitaa aussi. Ouais Vitaa est en lice ! Je sais pas quoi dire sur Vitaa je sais même pas si elle porte bien la chemise mais y a un truc…

Moi perso je suis plus Angèle ou Clara Lucciani, mais le problème, le vrai problème, l’immense problème…

C’est que c’est un panel de téléspectateurs choisis par TF1 qui va voter pour désigner le gagnant. Et la règle de base, en matière de sélection musicale, vous me le disiez encore hier soir à la soirée Tartiflette de Michel Houellebecq, la règle de base c’est de ne jamais, mais au grand jamais faire confiance aux téléspectateurs !

Et vous avez raison Nagui ! Est-ce que c’est le public de Taratata qui décide des prochains invités ? Non bien sur que non. Pourquoi ? Par ce que vous êtes un grand professionnel, doublé d’un facho totalement mégalo, et c’est pour ça que vous êtes au Top !