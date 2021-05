Aujourd'hui, Daniel Morin prend des nouvelles de nos amies les vedettes !

Aujourd’hui chers amis, je vous propose de prendre des nouvelles de nos amies les vedettes !

Aujourd’hui 12 mai, prenons des nouvelles d’Arielle Dombasle !

Arielle Dombasle un mystère…

Arielle vedette indéfinissable dont on ne sait pas l’âge… ça varie énormément ! Selon l’organisatrice 20 ans, selon la police 80… Ça dépend ! Bref !

Arielle a déclaré la semaine dernière sur l’antenne d’une radio concurrente dont le tairai le nom… Une radio concurrente, je ne vais non plus lui faire de la promo ! Enfin concurrente, concurrente... C’est vrai que cette radio fut un temps première radio de France mais ça c’était avant, il y a longtemps… Maintenant elle est loin derrière !

Bref, Arielle Dombasle disait donc sur RTL qu’elle avait consommé une fois de la cocaïne. Que c’était avant de jouer une pièce de théâtre. Que du coup, elle était hyper speed pendant la pièce, tellement speed qu’elle disait ses répliques mais également les répliques des autres…

C’est vrai que c’est polluant, c’est un peu comme si un animateur posait des questions hyper longues à un invité et ne lui laissait pratiquement pas le temps de répondre… Si un animateur faisait ça, on pourrait facilement croire qu’il prend de la drogue… Ça ou bien que c’est un psychopathe incontrôlable ! Heureusement, je ne connais aucun animateur victime de ce genre de comportement !

Bref !

Alors Arielle déclare que c’est la seule où elle a pris de la drogue ! Et puis il y a quelques jours, Arielle poste une vidéo qui semble indiquer le contraire. Alors qu'y a-t-il dans cette vidéo ?

Eh bien on y voit Arielle qui ouvre la bouche et qui en sort un masque, genre Gérard Majax qui sort des foulards mais en blonde, une fois le masque sorti elle dit : « Encore 10 jours avant la liberté ! S'enfuir, danser, courir... La liberté ! Née pour être sauvage... Sauvage comme une mariée... Rencontrer la beauté et la liberté du monde... »

Puis on la voit dans le jardin d’un château en ruine en train de courir habillée en mariée ! Désolé mais quand tu vois la vidéo en question tu te dis : « ben non, en fait elle ment Arielle, de la drogue elle continue d’en prendre et pas de la merde, de la bonne de la très bonne, pour ne pas dire de l’excellente ! »

