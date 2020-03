Daniel s’entretient avec le Maréchal Ganache sur une histoire d’amour inattendue…

Bonne nouvelle !

Le site de contenu pornographique en ligne PornHub va sous titrer une grande partie de ses films pour faciliter l’accès aux sourds !

Et ben il était temps surtout qu’il n’y a pas que les sourds qui étaient demandeurs !

La semaine dernière Nagui me disait encore…

« C’est bien Porn-Hub ! Le problème c’est qu’à cause de mes acouphènes j’entends pas bien les dialogues et je me perds dans l’intrigue ! Les gens font l’amour OK mais on aimerait savoir pourquoi ils le font à 8 dans la cuisine alors que c’est même pas l’heure du déjeuner ! »

Il n’a pas tort et nombreux sont ceux qui comme Nagui aimeraient un porno qui a du sens !

Et bien merci Porn-Hub !

- Libéré, délivré

- Qu’est ce qui se passe maréchal ?

- Ahhh bordel je suis content ! C’est super mais je parlais du beau geste de Porn-Hub qui…

- On s’en fout !

- Comment ça on s’en fout ?

- L’important c’est ce qui s’est passé hier soir au

Parc des Princes

- La qualification du PSG vous voulez dire

- Absolument Morin… Ahhh on les a bien niqué les bosh

- Maréchal on ne parle plus comme ça aujourd’hui enfin

- C’est vrai pardon… On les a bien baisé les schleus !

- C’est vrai que c’est une belle victoire !

- C’est toujours beau une victoire contre les frigolins !

Hier soir y avait une ambiance de fou à l’hospice !

Je me suis même battu !

- Comment ça battu ? Et avec qui ?

- Avec Klaus un pensionnaire allemand, il était pour Dortmund, le chien !

- Et pourquoi vous vous êtes battu avec lui ?

- Il arrêtait pas de se lever et de gueuler « französisch tricheurs, französisch voleurs, französisch fils de putes ! » Du coup j’ai craqué, j’ai pris mon fauteuil roulant et je lui ai pété sur la gueule !

- Mais vous êtes fou vous auriez pu le blesser !

- Ah ben il est mort je l’ai pas loupé le fumier !

- Mais pourquoi tant de haine maréchal ? C’est juste du foot et en plus on a gagné !

- Oh une vieille rancœur je pense

- Quel genre de rancœur ?

- C’était il y a longtemps j’étais jeune marié et…

- Et quoi ?

- Je suis un peu ému Morin, je n’ai jamais parlé de ça à quiconque…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !