Daniel se passionne ce matin pour Peter Doherty !

Pete Doherty, le chanteur anglais n’est pas du genre bobo / camomille / Netflix / Best-of Francis Cabrel, non non non !

Une soirée normale pour Pete c’est un peu de coke pour être en alerte, un peu de coke pour être créatif, un peu de coke pour ouvrir l’appétit, un peu de coke en dessert, un peu de coke pour digérer.

Le problème c’est que la cocaïne c’est interdit, même avec modération.

Du coup samedi quand Pete va à Pigalle pour faire ses courses, la police l’embarque : Garde à vue / explications...

« Mr Doherty l’achat la détention et la consommation de cocaïne c’est interdit !

- mais je suis musicien

- toujours interdit !

- mais je connais Nagui

- toujours interdit

- c’est de la coke Bio

- toujours interdit »

Au bout de 2 heures de questions à la con le flic n’en peut plus et enferme le pauvre Pete.

Le lendemain Pete et dehors, il passe une journée pépère tranquille à base de prises de coke ! Vers 22h Pete va se coucher, le problème c’est que quand tu as passé ta journée à prendre de la coke, le sommeil est capricieux. Du coup Pete prend quelques somnifères, ça ne marche pas.

Pete regarde la chaîne Public Sénat, ça ne marche pas. Il écoute un Podcast d’Augustin Trapenard, ça ne marche pas.

Du coup il sort de chez lui pour aller boire un verre et il faut croire que l’envie de boire était forte puisque ce dernier sort en pyjama, il arrive dans un bar et s’enfile son verre puis un autre etc etc etc…

Et c’est là qu’on se rend compte que le mélange coke / somnifère / alcool : le fameux CSA c’est pas ce qu’on fait de mieux pour engendrer un comportement apaisé ! Non il est pas apaisé le Pete, il est Rock & Roll !

