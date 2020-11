Daniel imagine la vie du nouveau Président des Etats-Unis une fois installé à la Maison Blanche

Aux USA, même si Donald ne veut pas rendre les clés, tout le monde se prépare quand même pour le grand déménagement !

Les équipes de Trump font leurs cartons et celles de Biden choisissent leur bureau !

Et le futur président dans tout ça ?

Ahhh ben ça se prépare à l’avance l’arrivée dans une grande baraque comme la Maison Blanche avec des escaliers partout !

Surtout pour un Mr comme Joe qui à bientôt 78 ans donne l’impression d’en avoir 118 !

La perspective d’avoir à grimper des marches toute la journée ça doit l’inquiéter !

Heureusement il existe des solutions !

Mais oui le monte escalier Stana ! Pratique élégant il va être au top le nouveau président !

Alors le côté négatif de la chose c’est la vitesse du truc… En cas d’urgence, en cas d’attaque de la

Maison blanche, si les services de sécurité appellent

Joe Biden pour qu’il aille en courant dans le bunker ça va pas être hyper speed !

Imaginons qu’une attaque soit imminente... comment ça va se passer pour Joe Biden à la Maison blanche…

“The situation is not normal ! Something is going on ! Oh my god we are under attack ! “Mister President Mr Président we need to go immediately in the bunker !

- What ?

- Let’s go Mister President it’s an emergency, we are under attack we need to go immediately in the bunker ! Follow me Mister president

- Under attack ? Oh fucking Christ ! Quick ! Let’s go !”

