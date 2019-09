Daniel est convaincu d'avoir une super intuition sur les futurs résultats sportifs, pourtant on a la preuve que ce n'est pas toujours le cas...

Alors paraît-il qu’hier, ici même, y a un con qui a dit que la France allait se faire humilier par les américains en quart de finale de la coupe du monde de basket ?

Oh la vache le culot ! Le gars a été jusqu’à imiter ma voix !

Bon peut importe qui c’est, surement Tanguy... Il s’est même moqué de ceux, qui a raison, faisaient preuve d’optimisme !

Mais quelle arrogance !

N’empêche que l’important c’est que la France ait réalisé cet incroyable exploit : battre les américains au basket ! Moi en tout cas j’y ai toujours cru en cette possibilité ! A propos de ce match j’ai passé ma journée à dire « c’est ouvert » !

Oh mais cette imitation est insupportable arrête Tanguy ! Pour finir j’ai chercher des réaction de soutien à l’équipe de France autour de la table… et ben j’ai rien trouvé !

Pour en revenir au sport et comme je suis une pointure en pronostics, je peux vous dire que dans 2 jours au Parc des Princes je crois mais je crois dur comme fer à une victoire écrasante de Paris face à Strasbourg ! Ça sent le 15 / 0 avec 9 buts de Neymar et 6 but de Navas le nouveau gardien du PSG !

Si vous êtes joueurs allez sur les sites de paris en ligne style « Winamax » et pariez beaucoup de pognon, suivez mes conseils, allez y les yeux fermés, je ne me trompe jamais !