Daniel Morin nous annonce dans cette chronique l'arrivée d'une chaîne solidaire, utile, familiale et feel good...

La situation est tendue, très tendue, méga tendue ! Ce soir c’est PSG-Bayern Munich !

Match retour ¼ de finale de la ligue des champions ! Les parisiens sont bien placés après avoir gagné le match aller en Allemagne mais je ne vous cache pas que j’ai peur ! Oui, j’ai la trouille !

Et depuis que j’en ai parlé ce matin avec Leïla, je suis même en panique !

Oui Leïla était en de lire "l’Équipe," puis en le refermant elle m’a dit : « moi ils me foutent la trouille les Boches. »

Mais c’est vrai bon Dieu que les Boches ils foutent les jetons…

C’est sans pitié les allemands ça joue pas, ça écrase, ça maltraite, ça découpe, ça punit !

Ah si le général de Gaulle était toujours parmi nous, j’aurais moins peur mais là bon… On a Macron qui est comme cul et chemise avec Merkel. Si Paris est éliminé, il va déclarer : « c’était une belle confrontation, les parisiens ont été héroïques mais le Bayern était plus fort, bravo à eux. »

Alors que si c’était de Gaulle, il ne dirait pas ça. A peine le coup de sifflet final, le général, comme en 40, aurait refusé la défaite, il aurait organisé la résistance…

Est-ce que j’en fait trop ?

Oui un peu peut-être, mais le foot c’est pas du sport les amis, c’est la guerre !

Bon la trouille du Bayern mise à part, j’ai une bonne nouvelle, que dis-je bonne, une excellente nouvelle !

Ça faisait longtemps qu’on la cherchait, on la cherchait sans malheureusement la trouver !

Elle c’est une chaîne de télé qui soit « Solidaire, Utile, Familiale et Feel Good. »

Et ben cette chaine télé elle arrive ! Elle arrive tout en existant déjà ! C’est C8 !

