On voit bien Daniel Morin que la vie de famille est une vraie aventure et la famille, une vraie tribu à part. C’est même un petit théâtre où chacun joue son rôle. Mais c’est aussi le lieu de l’amour, de l’échange, de la communication…

Mais c’est pas vrai c’est pas vrai, c’est pas vrai, il recommence le con, il recommence ! Il veut ma peau et il va l’avoir ce chien galeux infesté de puces et de morpions !

Bon qu’est ce que je disais... Ah oui... encore une fois pitié, por favor, pleeaaaaaaase

Fermez-là ! Fermez-là Mr Gui j’en peux plus vous faites revenir en moi des grumeaux mal digérés d’il y a 3 jours !

Leila aide-moi prends ton fauteuil et pète-lui la gueule au lutin qu’on en finisse ! Vise la bouche qu’il puisse plus s’exprimer avec ses phrases honteusement tièdes et vide d’intérêt !

"Et l’aventure de la famille nanana et le lieu de l’amour ninini, de l’échange nununu" ça me dégoûte !

Et puis d’abord qu’est-ce que vous y connaissez vous à la vie de famille ?

La famille ce groupe d’individus que vous ne voyez que 10 minutes par semaine entre 2 karaokés de gilets jaunes en bout de course et un Taratata de chanteurs en fin de carrière... Alors oui bon je veux bien reconnaître qu’il vous arrive parfois d’être généreux comme un repas de famille.

Vous êtes drole comme un tonton raciste, vous êtes goûtu comme un vin bouchonné, vous êtes gaulé comme une dinde fourrée… Mais vous êtes con comme un gigot sans flageolets.

En vérité mon petit bonhomme aux cheveux crépu et au teint basané, la famille c’est l’antichambre de l’enfer, la résidence principale du malin, la maison de campagne de l’horreur.

Le QG de l’angoisse, la salle de repos de l’innommable, la cabine d’essayage de Belzébuth et je sais de quoi je parle Mr Gui. Au chapitre famille j’ai compacté le sujet : ma mère et ma femme, c’est la même personne ! Et ouais j’optimise !

Comme quoi et une fois de plus mon tout petit Mr Gui, vous avez dit n’importe quoi !