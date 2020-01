Ce matin Daniel Morin rejoue le sauvetage d'un petit vieux à bord d'un avion...

Aujourd’hui je voudrais revenir sur un fait divers qui s’est passé en fin d’année dernière, mais dont je n’ai appris l’existence que ce week-end, un fait divers aussi vrai que génial : un petit vieux qui voyageait entre la chine et les USA a été sauvé d’une mort atroce par 2 médecins qui se trouvaient dans l’avion !

Le petit vieux avait la vessie bloquée, si on ne faisait rien ça pouvait exploser et tuer le pauvre homme !

Reconstitution...

Pardon pardon excusez moi faut que j’aille aux toilettes !

Allez un petit pipi ! Pipi pipi pipi allez si si si si si sii sii sii

ça ne vient pas !

au bout d’une heure, deuxième tentative...

Pardon pardon excusez moi faut que j’aille aux toilettes ! Allez un petit pipi !

Humm hinnnnnn

Hummmmmm

Oh mais c’est pas vrai ça… Saloperie de vessie ça ne vient toujours pas !

Le petit vieux n’en peut plus, il se sent mal... Incorruptibles, on appelle les médecins , ils arrivent vers le souffrant, leur diagnostique est sans appel, il reste 6 heures de vol il ne tiendra jamais, la vessie doit être vidée au plus vite. Si on ne trouve pas un moyen pour siphonner la vessie du passager ça peut exploser et provoquer la mort !

Mais comment faire il n’y aucun matériel médical dans l’avion ??? Tant pis ! Ils vont faire avec les moyens du bord pour venir à bout de cette « miction impossible »

Mission impossible

aiguille ?

aiguille !

paille ?

paille !

tube du masque à oxygène ?

tube du masque à oxygène !

ruban adhésif ?

ruban adhésif !

(…)

Alors ? C’est en place mais ça coule pas...

comment ça ça coule pas ?

Ben ça coule pas, problème de pression !

On fait quoi ?

Pas le choix, on aspire !

...

Pourquoi cette musique ?

C’est pour m’aider psychologiquement

c’est la musique du film « Cocktail »

Alors ?

Alors ça va c’est même plutôt bon je prendrais bien une olive ou des cacahuètes avec !

Oh t’es con vas y continue !

Ça a duré 37 minutes l’opération aspiration d’urine ! Chapeau bas les médecins ! Puisque le petit vieux a été sauvé…

A demain !