Daniel Morin nous explique que ce qui est contrariant en ce moment avec le virus, c'est la question de la transmission de l'homme à l'animal...

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale sans pantalon !

Alors il y a des journées dont le thème est intéressant, mais je crois qu’aujourd’hui on peut dire qu’on n’est pas dans cette catégorie ! Le risque de passer pour un con en sortant en slip est relativement élevé quand même… Et puis si les flics arrivent et que tu leur dis : « Messieurs, c’est pas ce que vous croyez, il se trouve qu’aujourd’hui c’est la "journée mondiale sans pantalon", voilà pourquoi je me retrouve en sous-vêtements devant cette école...», ben il y a peu de chance qu’ils répondent : « ah désolé on ne savait pas, excusez-nous Monsieur, allez, bonne journée sans pantalon, et puis tenez, vous avez raison, nous aussi on va enlever nos frocs »

Non on oublie, on attend une vraie journée mondiale intéressante comme le 26 janvier dans 13 jours : journée mondiale de la douane !

Allez, quelques nouvelles du virus à présent !

Hier soir, le professeur Delfraissy, le patron du Conseil Scientifique, était invité sur TF1 pour évoquer la situation, là on se disait : « bon c’est pas Véran, c’est pas Castex, on va peut-être avoir des infos autres que « on verra, faut attendre, ça suit son cours, peut-être que oui si jamais et peut-être que non si par contre… etc. »

Du coup, quand le professeur Delfraissy dit à Gilles Bouleau : « j’ai remis au Président un rapport pour prendre des mesures plus strictes nécessaires », là tu te dis : « ah enfin des news… », et quand le journaliste lui a demandé : « alors, confinement ou pas ? », Delfraissy il sait, tu attends la réponse hyper fébrile mais aussi un peu excité, et le gars il réplique : « je ne vous répondrai pas ce soir ».

Ah ben merde alors, après ceux qui ne savent pas, on a ceux qui savent mais qui veulent rien dire…

