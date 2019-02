Daniel Morin veut bien soutenir la tolérance et l'acception de l'autre, à condition de ne pas aller trop loin non plus...

On voit bien avec « Black Snake » que les super héros issus de la diversité sont encore rares et pourtant, plus que jamais, ces divertissements doivent être un miroir de notre société. Le vivre ensemble, le respect des différences c’est primordial… Et le cinéma doit participer à ce beau combat....

Ahhhhh oh la vache, j’ai failli y passer.

C’est qu’il a raison le basané, il sera p’tet le premier animateur du 11h à avoir ma peau.

Quand je pense que j’ai résisté à l’ultra violence de Stéphane Bern, que j’ai survécu aux séances de méditations avec finitions de Frédéric Lopez. Quand je pense que j’ai survécu à un environnement irrespirable, pollué à 95% par des particules de poils d’André Manoukian…

Mais là c’est trop, c’est too much, je vais calencher, je suis à bout de force, mes organes s’effritent mes testicules s’effondrent, mon anus se referme !

Tout ça le jour de la st Valentin c’est ignoble !

Déjà qu’hier je me sentais pas bien quand j’ai appris qu’Alain Juppé quittait la mairie de Bordeaux mais aujourd’hui c’est le coup de grâce !

Pour abréger mes souffrances je vais mettre fin à mes jours en allant m’enfermer dans un studio et en écoutant à fond le Best Of de Christophe Maé.

Normalement en 2 heures c’est plié mes oreilles vont fondre et mon cœur va imploser !

Et puis NON NOONNNNNN

Y a pas de raison que je jette l’éponge. J’ai une responsabilité je peux pas laisser les auditeurs du 11h / 12h30 sans protection, à la merci de nos niaiseries glyphosatées !

Et puis non ! Non je vais me battre, oui me battre… Leila file-moi ton sex-toy-étoile de Ninja que je lui tranche la gorge au marcassin d’Alexandrie.

Mais vous ne voyez pas donc pas que vous dégoutez tout l’espace francophone mondial avec vos paroles niaiseuses Mr Gui.

Et qu’il faut des super héros de toutes les couleurs ninini

Et que la société doit être un miroir nanana

Et le vivre ensemble et le respect des différences nununu !

Vous avez de la chance que ce soit la St Valentin sinon je vous coupais le zizi ici et maintenant et j’en faisais un gnocchi bolognaise !

Alors oui, oui je sais qu’au niveau tolérance et acceptation de l’autre, vous essayez de montrer l’exemple…

C’est bien mais… mais il ne faut pas aller trop loin non plus et là je pense aux 3 films de « super héros issus de la diversité » que vous avez produits et qui n’ont pas marché, pas marché du tout même !

“Les aventures de Méga Viet” le super héros asiatique

“La malédiction de Caravane Boy” le super héros gitan

Et bien sur le film dont le personnage principal est un super héros islamiste “la revanche de Djihad-Joe”.

Encore une fois Mr Gui - et le pire c’est qu’au fond vous le savez très bien - vous avez dit n’importe quoi !