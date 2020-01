Pourquoi tant de succès pour Nagui ? Il serait victime de la prophétie d'Anubis, qui lui a donné le pouvoir de réussir tout ce qu'il entreprend...

Bon je crois que maintenant c’est clair ! Tanguy en a parlé d’une voix émue à mi chemin entre l’émotion et la colère ! Les chiffres d’audiences sont affolants. Tellement affolants que ça en devient étrange... Ouiii très étrange...

Autant de gens qui écoutent France Inter... pourquoi ?

J’ai appris par exemple qu’ils étaient de millions à se lever à 6h57 pour se délecter du fantastique papier qui est servi à cette heure là. Mais ils pourraient très bien l’écouter en Podcast à une heure décente genre 10h.

Autre exemple la BO. Jamais autant de personne ne se sont réunies autour de leur radio entre 11h et midi 30. Jamais ! On les croirait possédés ! Et bien après avoir analysé le dossier j’ai la réponse !

Tout ça c’est la faute de Nagui, le King des fortes audiences !

Oui Nagui considéré par la concurrence comme la 11ème plaie d’Egypte...

Vous avez tous remarqué que chaque fois que Nagui se pointe sur un projet, des millions de téléspectateurs ou d’auditeurs le regardent ou l’écoutent !

« N’oubliez pas les paroles », une émission à la con, on est d’accord ! Un concept à la con, c’est l’évidence ! Et ben ça cartonne.

« Tout le monde veut prendre sa place », aucun intérêt, c’est navrant. Les candidats sont tous moches, c’en est gênant. Et ben ça cartonne !

« Taratata », approximatif, c’est rien de le dire. Musicalement irritant, ça en devient drôle. Et ben ça cartonne !

Pourquoi ?

Prutttt

Il n’y a aucune raison que la science, la logique ou même le bon gout ne peuvent apporter ! Si ce n’est que Nagui manipule les foules aux travers des ondes ! Mais au juste qui est ce Nagui ?

Nagui homme de petite taille originaire du pays des pyramides est un animateur plurimédias à succès malgré une laideur prononcée, une culture générale risible, et une élocution lamentable. Quel est son secret ? L’année de ses 12 ans Nagui est hospitalisé au Caire pour une très vilaine syphilis purulente… Il est à 2 doigts de la mort quand il a une apparition : c’est Anubis fils d’Isis et d’Osiris.

Anubis le dieu de la mort à tête de chien qui dit à Nagui :

« écoute moi bien petit animal au nez plus grand que le sexe, tu es trop laid pour intégrer mon royaume, je veux que tu vives longtemps et pour ça je te donne « le pouvoir de la Win » tout ce que tu entreprendras tu le réussiras et très très tard tu mourras ! amen »

Depuis tout ce que touche Nagui se transforme en succès, une bénédiction pour ceux qui sont à ses cotés, une malédiction pour ceux qui lui sont opposés ! C’est ça le secret des audiences de fou que réalise la BO et par contagion le reste de l’antenne de France Inter la France entière est victime de la prophétie d’Anubis !