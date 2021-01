Daniel Morin nous le dit : les bonnes résolutions, ça ne le concerne pas.

* Faire du sport

* Manger moins de viande

* Privilégier les circuits courts et bio

* Se déplacer à vélo le plus possible

* Passer plus de temps avec sa famille et ses proches

* Être plus aimable, plus zen

* Moins boire d’alcool

* Arrêter la clope

Voilà en gros le top des bonnes résolutions prises pour cette nouvelle année et qui, paraît-il, tiennent plutôt bon après deux semaines…

Et bien c’est avec une certaine fierté que je peux vous dire les amis, que je ne suis concerné par aucune de ces résolutions nouvelles.

Oh mais nom de Dieu les gens sont d’un ennui et surtout sont tellement menteurs ! Rho mais cette liste de bonnes intentions me dégoûte tellement... Non mais tu imagines si tu suis la liste, tu deviens un mec sain, qui boit presque pas, qui mange équilibré, qui est à l’écoute des autres, qui aime sa famille, qui fait tout pour préserver l’environnement et qui en plus est sympa…

Mais quelle horreur, quel ennui et surtout, quelle arnaque...

