En ce lundi matin, une question taraude Daniel Morin : qu’est-ce que c’est que cette tendance à la con de s’habiller comme un plagiste quand on habite à 600 bornes de la mer… ?

Bon les amis, rien ne va plus…

Il y a trois semaines, il faisait trop froid pour une fin mai maintenant, il fait trop chaud pour une mi-juin !

…

Il n’y a plus saison Raymond !

Et ce que je craignais commence à se profiler… à 6h00 ce matin j’en avais déjà croisé trois… Trois vandales « chauds du mollet » en shorts et sans chaussettes dans les pompes…

C’était la foire de la cuisse folle, du genou mou

et du pied qui pue ! Aucune dignité !

Le short en ville, ça devrait être interdit aux

plus de dix ans…

Mais qu’est-ce que c’est que cette tendance à la con de s’habiller comme un plagiste quand on habite à 600 bornes de la mer… ?

Un peu de tenue les amis, un peu de tenue…

Est-ce qu’Emmanuel Macron se balade en pantacourt et en Birkenstock quand il fait son tour de France de la mandale ?

Non il est en costume et mocassins, il respecte ses concitoyens !

Est-ce que Nagui porte des Marcel Zadig et Voltaire et des claquettes Louboutins ?

Oui mais chez lui, ici non ! Il respecte les invités…

Est-ce que Julie Gayet vient en tunique Desigual avec marqué dessus un message révolutionnaire du style « viva la chipolata » ?

Non, elle me respecte Julie !

Tout ça pour dire quoi ? Bonne question !

Tout ça pour dire : « un peu de dignité bordel on n’est pas au Camping… On n’est pas sur RTL ! »

Bon, sinon bonne nouvelle ! On est rassuré !

Moi perso j’avais peur.

Oui, quand Nagui a annoncé qu’il arrêtait de présenter « Tout le monde veut prendre sa place », je me suis dis :

« ah merde, Nagui qui arrête un truc… ça sent mauvais, il décline, ça sent le baissé de rideau, ça sent les adieux, ça sent la retraite en région PACA, ça sent la tisane aux fruits rouges sur une chaise longue face à la mer en écoutant chanter Vianney…

En même temps c’est vrai que ces derniers temps, on l’a vu très diminué Nagui…

Quand il arrive, son chauffeur le porte jusqu’au studio et ça, en général, c’est pas bon signe…

Et je ne parle pas des tremblements et des coulées de baves…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !