Ce matin, Daniel se demande : mais qui est vraiment Nagui ?

Aujourd’hui est un jour de fête en France ! Un anniversaire mais pas n’importe lequel !

Oui les amis aujourd’hui Nagui a, il aaaa… il a son âge et puis voilà !

Mais qui est Nagui ? Qui est cet homme qui comme Tex n’a pas de nom de famille ? Que les hommes adorent comme Kilian Mbappé ? Qui excite les femmes comme moi ? Qui fait rire les enfants comme Jean Michel Blanquer

et qui fait pleurer les lycéennes comme Jean-Luc Lahaye ?

Tout a t-il toujours sourit au presque animateur préféré des français ??

Non…

Non loin de là !

Nagui est né à Alexandrie, Alexandrie ville de lumières, d’esprit et de progrès il y a 2 300 ans mais qui depuis la naissance de notre héros a intellectuellement beaucoup perdu !

Une enfance difficile passée dans la rue où très tôt pour survivre il apprend à chaparder comme un Albanais, où la nuit, affamé, il mange des animaux crus comme un Serbe !

Une vie précaire faites de petits larcins qui le conduisent irrémédiablement en prison.

En prison, il côtoie des voyous de tout genre qui lui donnent la fibre de l’escroc, une fibre qu’il a su entretenir et qui lui a permis de réussir dans le milieu du show bizness !

Après la prison, ça va mieux pour lui.

A sa sortie de prison il a 18 ans, « il est beau comme un enfant fort comme un homme » ce qui ne manquera pas d’inspirer une chanteuse égyptienne qui louche et qui un peu plus tard deviendra sa maitresse !

Mais à sa sortie de prison il est sans ressource comme le sera probablement Balkany et accepte un emploi de réinsertion comme ne le fera probablement pas Balkany.

Pour cause d’absence de diplômes, il fait avec ce qu’il a, son physique et à 18 ans quand on mesure 73 cm on a pas beaucoup de choix… Par chance un poste de Schtroumpf se libère dans un parc à thème local. Il a les mensurations parfaites et devient le nouveau « Schtroumpf farceur » du Schtroumpf-Land d’Alexandrie !

Mais même si être Schtroumpf c’est bien, Nagui se lasse. C’est là qu’il se met en couple avec la chanteuse qui louche, il vit avec elle une aventure aussi folle que sensuelle. Puis un jour il rencontre Orlando, le frère de la loucheuse, c’est le coup de foudre, Nagui demande Orlando en mariage maaaaais… mais ça ne se passe pas comme prévu !

« En amour rien ne se passe comme prévu » comme disait Michel Fourniret !

La suite à écouter et à retrouver !