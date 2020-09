Daniel avait prévu de participer à la "World Naked Bike Ride Paris" ce week-end avec Guillermo mais l'événement a été annulé...

Oh la déception la déception, la déception…

Pour distraire Guillermo, mon ami humoriste toujours en proie aux tourments à cause de son sexe en putréfaction, j’avais prévu une activité ludique !

Hier on avait prévu de faire la « WNBRP » : la « World Naked Bike Ride Paris » ! et ben ça a été annulé par la préfecture de police !

La « World Naked Bike Ride » c’est la manif pacifiste des naturistes à vélo dans Paris. En gros c’est une balade à la cool à poils dans Paris sur ton vélo ! Annulée !

En plus le pauvre Guillermo l’a appris au dernier moment ! Lui il était chaud il est arrivé à la cool déjà dans l’ambiance, il est descendu tout nu de son Thalys, c’est les flics qui m’ont appelés

« Allo Daniel Morin France Inter ?

- Oui

- On a arrêté un Belge tout nu prénommé Guillermo qui sent très très fort et qui dit vous connaître, c’est vrai ?

- ah mais absolument pas, je ne fréquente aucun Belge pour raison sanitaire et culturelle !

- en même temps on n’est pas sûr qu’il soit Belge !

- vous avez raison Mr l’agent, un belge qui s’appelle Guillermo c’est étrange… à l’inverse y a aucun Sud-Américain qui s’appelle Jean-Claude !

- Vous avez raison Mr Morin, c’est louche on va le garder au frais le Guillermo

- Je serais vous j’en profiterais pour le tabasser un peu

- Mais on va le faire Mr Morin on va pas se gêner »

Quelques heures plus tard Guillermo était relâché, il a débarqué chez moi en me traitant de traitre.

Je lui ai expliquée que oui mon comportement n’avait pas été très glorieux mais qu’en ce moment avec la montée des racismes la parano du virus… je ne pouvais prendre aucun risque en tant que militant xénophobe favorable à la fermeture des frontières !

Il faisait la gueule tout nu sur mon canapé !

Je lui servis un verre moitié bière moitié alcool à bruler après ça allait mieux !

Pour nous remettre de notre déception de ne pas pouvoir pédaler de concert la mèche et le reste au vent, nous décidâmes de regarder le best of meilleures vannes de Tex et Anne Roumanoff, nous étions en train de bien rire, quand on sonne à ma porte…

C’était Tanguy Pastureau. Tanguy qui nous dit : « Hey les mecs j’ai une bonne nouvelle la manif tout nu à vélo est autorisée à Rennes chez moi en Bretagne ! Vous allez voir je la fais chaque année l’ambiance est Bat ! »