Dans cette chronique, Daniel Morin nous parle des audiences de la radio et de l'efficacité du médicament Carvativir.

Pour commencer, comment ne pas évoquer les résultats d’audience des radios publiés ce matin ?

Alors, mauvaise nouvelle, le média radio, dans son ensemble, baisse… Mais bon, pour France Inter, ça va. Toujours leader et de loin, de très loin, pour vous donner une image, on voit même plus le poursuivant dans le rétro…

Mais le carton c’est France Info ! Pendant que tout le monde baisse, France Info prend 800.000 auditeurs, truc de dingue !

Alors le souci c’est que France Info est une radio, comment dire pour ne pas qu’ils me collent un procès, c’est une radio... Festive… Pour eux, tout est prétexte pour boire un coup ! Alors avec les résultats de ce matin, j’ai peur qu’au 4ème étage de la maison de la radio on soit proche d’une pandémie de comas éthyliques !

Tout à l’heure, il était environ 9h, j’ai croisé Marc Fauvel et Renaud Dély en slips dans les escaliers en train de chanter les lacs du Connemara… Ça m’a surpris de la part de Marc ! De la part de Renaud, moins. Peu de gens le savent mais Renaud a commencé sa carrière de journaliste comme Gogo Danseur à Ibiza dans une boite appelée « los batardos. »

Bref, je ne suis pas là pour dénoncer, c’est juste un petit hommage au peuple d’info qui réalise la perf du jour… Bravo à eux !

Sinon pour en revenir à des considérations moins fun, qui vaincra la pandémie ?

Qui aura raison du maudit virus ?

Pfizer ? Mouais.

Moderna ? Woof.

Non, celui qui va sauver le monde, c’est Carvativir.

Alors c’est quoi ce médoc ? Et bien, c’est une association du carvacrol et de l’isotonol, deux substances issues d’huiles essentielles de plantes comme l’origan ou le thym !

C’est le Président Vénézuélien Nicolas Maduro en personne qui assure la promo de ce médicament qu’il fait distribuer dans tous les hôpitaux, toutes les cliniques, toutes les pharmacies du pays !

Maduro déclare que c’est LE médoc miracle, qu’il a été testé pendant 9 mois sur les malades les plus mal en point et qu’il guérit du Covid à 100%.

Woaaaaa mais c’est génial !

Mais au fait, que pensent les scientifiques du Carvadivir ?

Et bien après des analyses poussées ils sont catégoriques.

L’efficacité est nulle, ce médicament ne sert à rien contre le Covid, mais à rien du tout !

