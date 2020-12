Dans cette chronique, Daniel Morin nous parle d'un nouveau scandale : il n'y a plus de vin à la cantine de Radio France...

Catastrophe ! Que dis-je catastrophe… Calamité ! Apocalypse ! La nouvelle est tombée le mois dernier…

On ne sert plus de vin à la cantine de Radio France ! Tout se barre en couilles ! 2020 annus Horribilis !

J’ai appris la nouvelle en fin de semaine dernière. En même temps je sentais bien depuis un moment que quelque chose n’allait pas…

Dans les couloirs de Radio France quelque chose avait changé… Je croisais de plus en plus de collaborateurs moroses vers 14h-15h... Je les voyais descendre l’escalier l’air triste, le regard vide… Ils semblaient ne pas savoir où ils allaient, déambulant tels des zombies dans les couloirs et les studios, le pas lourd et la mine déconfite !

Je comprends mieux, on les avait privés de pinard… Quel scandale, quelle infamie… Et tout ça parce que le code du travail interdit la présence d’alcool sur le lieu de travail, mais le vin c’est pas de l’alcool ! Non ! Bien sûr que non bon Dieu, le vin c’est la vie !

