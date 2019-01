Le sport y a que ça de vrai ! La preuve tout le monde s’y intéresse et quand je dis tout le monde c’est « tout le monde ». Et quand on dit sport, quoi de plus parlant que les JO.

Mais oui les JO, symbole de la prouesse sportive, les JO graal ultime de l’effort au service de la beauté du geste.

Tous les pays veulent y participer les grands comme les petits et même les tout petit petit petit… Dernier en date chez les tout petit à vouloir avoir sa place dans la grande famille olympique : le Vatican.

Oui c’est officiel le Vatican a fait sa demande pour devenir membre à part entière et défendre ses chances à l’occasion des Olympiades.

Alors bien sûr on se dit « Mais enfin le Vatican c’est des vieux qui marchent déjà péniblement comment former une équipe de sportifs digne des Jeux Olympiques ? »

Et bien sachez que le Vatican c’est une délégation de 60 athlètes vigoureux composée de prêtres de bonnes sœurs et de gardes suisses.

Ahhh le garde Suisse !

Ce grand gaillard blond armés de hallebardes et de casques bâti comme un percheron qui le jour veille sur le pape et la nuit partage la couche des cardinaux amateurs de viriles camaraderies !

Alors pour l’instant le comité olympique italien a donné son accord reste à convaincre le CiO.

N’empêche ça aurait de la gueule une délégation du Vatican… Des athlètes en blanc et jaune qui porteraient un drapeau au bout d’une croix !

Bon OK ça fait un peu templier mais ça aurait de la gueule !

Bien sûr on se dit « Mouais mais qui va aller les soutenir pendant les épreuves, la population du Vatican ça fait un peu juste quand même… et puis le profil « fan » du Vatican ça fait pas trop « fan » de sport ! »

Et bien je suis sûr du contraire je suis persuadé que pendant les épreuves la foule des Vaticanistes saurait donner de la voix à sa manière mais saurait le faire si elle est clairement encourager à la faire…

Mes frères, mes sœurs ! Demain c’est le début des JO !

Je compte sur vous pour soutenir, pour encourager nos athlètes ! Nos athlètes qui se battent pour la beauté du sport certes mais aussi et surtout pour la gloire de dieu !

Le Baron Pierre de Coubertin disait « l’important c’est de participer pas de gagner » … mon cul ! Seule la victoire est belle !

Allez dans la paix du Christ !