Ségolène Royal ambassadrice des pôles, ça sent l'emploi fictif pour Daniel Morin !

Bon rien ne va plus pour Ségolène Royal. A l'Elysée on n'aime pas sa façon de critiquer la politique du gouvernement ! On lui a rappelé qu'en tant qu'Ambassadrice des Pôles elle était tenue à un devoir de réserve.

Du coup le quai d'Orsay, le ministère des affaires étrangères, lui a envoyé un courrier pour lui dire de "se taire". Oh nom de dieu l'humiliation ! T'es là tranquille chez toi tu ouvres ton enveloppe et là tu lis : "Eh Ségo tu peux fermer ta gueule s'te plaît ? Bisou, Emmanuel."

Bon c'était surement pas écrit comme ça... mais ça voulait dire ça. Selon Ségolène Royal c'est une façon de lui dire qu'elle allait être remerciée et virée de son poste d'ambassadrice. En même temps "Ambassadrice des pôles", ça sent quand même l'emploi fictif ! Ambassadrice des pôles nord et sud, c'est quoi ton boulot exactement ? Quand tu te réunis avec les autres diplomates, tu dis quoi ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !