Ce soir, c'est le début de l’Euro pour l’équipe de France ! France-Allemagne un classique du foot… Un classique mais pas un classique tranquillou à base de bon esprit et de fair-play nous dit Daniel Morin...

Non non on dépasse l’esprit du sport avec un France-Allemagne !

Et, ça, le regretté Thierry Roland, il l’avait bien compris.

Heureusement que Jean-Michel Larqué était là pour tempérer !

Bonsoir et bienvenue à Munich pour l’entrée en lice de l’équipe de France qui ce soir affronte l’Allemagne !

« Bonsoir Thierry, redoutable adversaire ce soir n’est-ce pas ?

Ah ben redoutable le mot est faible.

Tout le monde le sait, les boches ce sont des sauvages…

Tiri vos propos ne sont pas corrects…

L’Allemagne est aujourd’hui un pays ami qui tout comme nous fait partie de la grande famille de l’Europe !

Ahhhhh mais vous avez les amis que vous voulez mon petit vieux…

Moi perso ces gens j’ai pas confiance.

Les Schleus ce sont des barbares !

Et puis excusez-moi mais l’Europe pour moi c’est les Dom Tom, c’est loin et je comprends rien !

Mais enfin Tiri géopolitiquement vous disez des mensongeries !

Nous sommes quasiment frère avec les espagnols, les italiens, les grecs….

C’est ça bien sûr et pourquoi pas les roumains pendant que vous y êtes !

Mais les roumains aussi Tiri les roumains aussi !

Bon bref, on n'est pas là pour parler du tiers monde.

On est là pour voir les hommes de Didier Deschamps se faire marcher sur la gueule par un troupeau de vandales qui ont jamais digéré la défaite en 45 et qui ce soir vont nous le faire payer à coups de crampons dans les testicules? moi je vous le dis !

Tiri vous jetez de l’huile sur le feu.

En aucun cas l’appareil génital de nos joueurs n’est en danger…

Ce soir nous aurons une belle rencontre, j’en suis persuadé !

Ça va être un carnage !

