Daniel sait ce qu'il va faire ce soir : regarder France 2 et pour une bonne raison !

C’est bon ça va ça suffit maintenant, ça suffit ! Et bon non, pour certains apparemment, ça suffit pas… J’ai rien contre vous Mr Pef, rien du tout !

Mais bon, sachez que votre film est mis en lumière aujourd’hui pour de mauvaises raisons !

Ben oui, désolé mais votre film il intéresse France Inter parce que l’action commence en Mai 2011… Mai 2011, soit quelques jours après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès !

Tout le monde ici pense maintenant que votre film est un indice pour nous dire que Xavier Dupont de Ligonnès n’est pas du tout en Ecosse mais qu’il est surement en cavale au Bangladesh !

Voilà pourquoi vous êtes là Pef !

Nagui veut vous tirer d’autres infos qu’il transmettra par la suite à BFM Télé qui se mettra immédiatement en édition spéciale pendant 48h avec Envoyé Spécial à Dacca et au « Paris Feni » restaurant de spécialités « bengali »

Et c’est dommage parce que moi je l’ai trouvé bien votre film, il aurait mérité qu’on s’y intéresse pour autre chose que sa proximité avec une affaire de fugitif !

De toute façon on n’a pas le temps de s’attarder sur votre œuvre Mr Pef. Non désolé car aujourd’hui il y a beaucoup plus important !

Oui les amis ce soir sur France 2 c’est l’événement « écolo-humano-végano-télévisuel » de l’année !

A 21h05 ce sera le coup d’envoi de l’émission télé qui peut sauver la planète « l’émission pour la Terre » …

Si vous regardez, on a peut-être encore une chance, si vous ne regardez pas, la planète est foutue !

Pour donner à la planète Bleue une dernière chance, France Télévision a mis le paquet certes mais sera-ce suffisant ?

On a bon espoir…

L’émission sera présentée par Anne Elisabeth Lemoine et Nagui ! Mais ils ne seront pas seuls… non France TV n’a pas confiance. Ils seront entourés de personnalités comme Nicolas Hulot, Michel Cymès, Elise Lucet ou encore mon ex, Fred Lopez… mon ex patron, pas mon ex partenaire de jeux sexuels à base de Lubrizol et de Fanta Citron !

Efface moi ce sourire idiot et pervers à la fois Guillermo toi créature putride à mi chemin entre Emile Louis et Nadine de Rothschild !

Ce soir France Télévision va inviter les téléspectateurs à devenir acteur du changement, France 2 va vous proposer de choisir en direct, d’effectuer des gestes simples, au quotidien, des gestes qui peuvent…

Qui peuvent tout simplement sauver la planète,

La planète de nos enfants,

La planète de nos animaux domestiques,

La planète de stagiaires !

Et c’est là qu’il sont forts sur France 2, ils ont vont apporter une touche ludique à leur émission en évitant de passer la case…

Par la case misérabiliste,

Par la case culpabilisatrice,

Par la case déprimatrice

Parmi les propositions que Nagui va vous faire, oui je dis Nagui par ce que je pense qu’Anne Elisabeth Lemoine n’aura pas l’occasion d’en placer une, parmi les propositions il y aura par exemple :

Etes-vous prêts à baisser votre chauffage à 19 °C ? Etes-vous prêts à acheter moins de vêtements neufs ? Etes-vous prêts à renoncer à manger de la viande une fois par semaine ? Etes-vous prêts à faire pipi ou plus sous la douche ?

Bien sur la réponse est non mais faites un effort ! Oui faites un effort pour la planète et pour vous inciter à faire ces efforts France 2 va plus loin…

