Dans cette chronique, Daniel Morin se demande ce que le couvre-feu va changer dans nos vies...

Bon ben vous avez entendu le Président les amis, vendredi soir c’est le dernier soir où dans les grandes villes on va pouvoir s’éclater toute la nuit dehors !

En même temps pour beaucoup ça va changer quoi ? Vraiment ?

Au final, pas grand-chose ! Pour moi ça va même rien changer du tout ! Moi ça fait déjà hyper longtemps qu’à 21h, je suis déjà en pantoufles à la maison, dans la baraque, avec moumoune et Netflix, et il n'y a pas que moi les gars on va pas se mentir, à part Morgane qui essaye encore de brûler le peu de jeunesse qui lui reste en allant danser avec sa famille, boire avec des collègues et copuler avec des inconnus !

Et croyez-moi, aussi sordide que ça puisse paraître, c’est mieux qu’avant où elle avait les mêmes pratiques mais dans un ordre différent…

Elle buvait avec des inconnus, dansait avec des collègues et copulait avec sa famille !

Bref Morgane ne rentrait jamais chez elle vers 5h, mais à part Morgane ici tout le monde s’en fout du couvre-feu !

