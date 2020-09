Daniel a été frappé par une histoire de coiffeur pas très doué en Bretagne…

Ça va pas fort en Bretagne !

Même si hier on a vu qu’au moins là bas, on pouvait laisser libre cours à ses envie de liberté et de nature avec la manifestation tout nu à vélo à Rennes à laquelle nous participâmes avec Tanguy et Guillermo !

Non ça ne va pas fort du coté des cotes d’Armor, à Lannion pour être précis !

Attention quand je dis que ça ne va pas fort ce n’est pas en général, je n’ai pas envie d’avoir de problème avec Tanguy ardent défenseur de la cause bigoudène qui serait capable de me sauter à la gorge en hurlant « par Saint Tipiak ferme ta gueule chien parisien ou je te défonce ! »

Non ça ne va pas fort pour un jeune homme qui a eu le malheur d’aller chez le coiffeur !

Attention histoire vraie !

Le pauvre garçon rentre dans le salon de coiffure !

Au début tout va bien on l’installe, petit shampoing.

La coupe commence, petit dégradé tout roule.

Puis on lui propose un petit défrisage, il dit OK… why not !

Le garçon coiffeur lui met une espèce de crème épaisse sur la frange, OK… puis il prend un briquet qu’il approche de la crème… et là ! Bim Bam boum la mèche prend feu ! On n’arrive pas à éteindre le brasier !

Le gars se retrouve le front brulé au 2ème degré !

Bon il porte plainte, normal.

Premier résultat de l’enquête : le gérant du salon de coiffure est mécano. Il en avait marre de travailler dans un garage alors il s’est reconvertit dans la tignasse

A-t-il tous les agréments pour exercer comme gérant d’un salon de coiffure ? Non il n’en n’a aucun !

Intéressons-nous au garçon coiffeur ?

Est-il coiffeur ?

Non toujours pas ! C’est un sans papier exploité par l’ancien mécano !

Bon vous me direz on peut ne pas être coiffeur et tenter une petite coupe sans pour autant mettre le feu à ses clients !

Et là patron du salon explique, mettre le feu aux cheveux pour les défriser c’est une technique spéciale, ça s’appelle la coupe à l’égyptienne.

Sauf que quand on met le feu il ne faut pas bouger pendant que ça défrise les cheveux… Le souci c’est que le client a trop bougé c’est pour ça que c’est parti en torche !...

